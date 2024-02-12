Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Santos, zor maç olduğunu, iki takımın da çok fazla mücadele ettiğini ve çok çalıştığını ifade etti.

İki takımın da maçı kazanmak için oynadığını ancak beraberlik çıktığını belirten Santos, sözlerini şöyle sürürdü:

"Topu kullanma anlamında sıkıntılar yaşadığımızı söyleyebilirim. Bugün zemin de buna izin vermedi. Zemin de gerçekten çok kötüydü ama ben takımıma baktığım zaman oyun anlamında biz ofansif, planlı ve organize atak anlamında bugün sıkıntılar yaşadık. Kolektif olarak, takım olarak bu konuda daha güçlü olmak zorundayız. Bir süre sürekli uzun topa döndük. Hep kontratak kovaladık aslında teknik olarak. Çok fazla uzun top oynadığımız için de bir anlamda istediğimiz o topu döndürerek, topu kullanarak rakip bloklar arasında o boşlukları değerlendiremedik."

Oyuncuların maksimumunu verdiklerini kaydeden Santos, "Herkes elinden geleni yaptı. İkinci yarı özelinde konuşacak olursam, ikinci yarı biraz daha iyiydik bence topu kullanma anlamında. Biraz daha topa sahip olduk, topu döndürme anlamında ama rakibimiz de aslında bizim hatalarımızdan bazı şanslar, pozisyonlar buldu. Ama işin nihayetine baktığın zaman bu beraberlik adil bir sonuç oldu. İki takım da aslında bu oyun anlamında beraberliği hak etti diyebilirim." diye konuştu.

"Türkiye ligi çok hızlı oynanan bir lig"

Bir gazetecinin, Beşiktaş'ın son 3 deplasmanda puan kaybetmesine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Santos, planlı, organize ataklarda sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi.

Bir anda kontratağa döndüklerini ancak kendisinin istediği Beşiktaş'ın bu anlamda bir takım olmayacağını aktaran Santos, şunları kaydetti:

"Oyunu yönlendiren, topa sahip olan ve bir şekilde organize atak yapan bir takım olmak zorunda. Bu konudaki sorunları biliyorum. İdmanlarda çalışarak bu sorunu düzenleteceğiz ki 6-7 oyuncumuz takıma dönecek. Onlarla birlikte daha kolektif bir grup haline geleceğiz. Onlar döndüğü zaman biz hep beraber bu ofansif anlayışımızı oturtacağız. Türkiye ligi çok hızlı oynanan bir lig ve uzun top oynanıyor. Takımlarda çok hızlı bir şekilde yüksek şiddetle oyun anlayışı görüyoruz. Kim başarılı olmak istiyor, kim şampiyon olmak istiyor, bu takımların topa sahip olması ve ileride biraz önce bahsettiğim gibi organize, uzun top olmayan ataklar yaparak sonuca gitmeleri gerekiyor. Ben de zaten Beşiktaş’ın geleceği açısından böyle bir takım kurmak istiyorum. Bunları düzeltmek istiyoruz ve zaten düzelteceğiz."

Kupa maçındaki rakipleri ve bugün oynayan yeni transferlere ilişkin değerlendirmesi de sorulan Santos, kupa konusunda bir şey söyleyemeyeceğini belirterek, "Ben önümüzdeki ilk maçı düşünüyorum. Ben genel olarak takıma bakıyorum. Futbol bireysel bir oyun değil, kolektif bir oyun. Bu oyun içerisinde de biz her oyuncuyu değerlendireceğiz. Biraz önce bahsettiğim oyuncular gelecek. Yeni transferler daha takımı tam tanımıyor. Onlardan tabii ki birçok şey istiyorum ama hepsini yapmaları da mümkün değil. Daha yeni geldiler." diye konuştu.