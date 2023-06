Düşünmek maya gibidir. Düşünen insan, aslında derin dehlizlerde mayalanan bir suret. Süte karıştırılan bir damla maya, sütü yoğurda dönüştüreceği gibi, düşünen insan da karmaşadan sıyrılıp başka bir oluşum, başka bir durum meydana getirebilir. İnsanın öz ile dinginliğini, dinginlik ile kendine bakabilmeyi ve gerçek hayatta fermente bir yaşama evrilebilmesi mümkün….



Dünyevi karmaşalardan uzaklaşan insan, içsel dünyasına yoğunlaşmak için inziva veya mayalanmaya ihtiyaç duyabilir. Fermente edilmiş bir maddenin oksijensiz solunum yapmasıyla ortaya çıkan enerji gibi, insanın kendine yükselmesi, dışsal olgulardan çok, iç dünyasına doğru bir yolda ilerlemesi, bir yolculuğa çıkma serüveniyle eşdeğer…



Bu mayalanma, tam anlamıyla kendisinde var olan fiziksel çözülmenin ve çürümenin sonucunda bambaşka bir düşünceye evrilmesi, aynı zamanda kendisinde bir devrim gerçekleştirmesi kaçınılmazdır.



Peygamberler, azizler, keşişler, filozoflar ve düşünen her insan, dış dünyadan kendisini soyutladığında, fermente bir düşünce sisteminin oluştuğuna şahitlik etmekteyiz. . Bu kişilerin dini, mistik ve ruhani algılayış biçimlerinde, bireyin kendi içine yönelme anlayışı hakim. Onlar, insanın kendi hakkındaki düşüncelerini bilmeyi temel bir ölçüt olarak görmüşler.



Aynı zamanda, içsel dünyanın fiziksel dünyayı dinlemesi de önemli bir nokta. İnsan, kendi özünü ve özetini ararken içsel bir dönüşüm ve olgunlaşma süreci yaşar. Bu durumu bir pişme ve mayalanma sürecine benzetebiliriz.Bu süreçte kişi, mayalanma veya fermente edilmiş bir dünyadan çıkıp geri döndüğünde, fiziksel olarak değişmese de, bilinç olarak farklılaşmış olur ve üst bir bakış açısıyla dünyayı görmeye başlar.





Bu ifadeler, içe dönme, özü arama ve düşünsel dönüşüm süreçlerine vurgu yaparak, insanın iç dünyasının önemine ve bu süreçlerin dış dünyayı anlama şeklimizi nasıl etkilediğine işaret ediyor. Bu fermente edilmiş düşünce sistemiyle donanmış bir insan, daha derin bir anlayışa ve geniş bir perspektife sahip olur, dünyaya yeni bir gözle bakmaya başlar.



Sevgili Uğur Batı'nın bir yazısından şu sözler çok dikkatimi çekmişti: “İnsanın kaderini çizen şeyin yalnızca diğerleriyle kurduğu ilişki olmadığını, kendisiyle kurduğu ilişkinin daha belirgin olduğunu söyler... Derinde gerçekleşen bir süreci özellikle vurgular. Bu nedenle insanın iç sesi, dinginliği ve kendine yönelmesi kişinin kendisiyle daha etkili bir iletişim kurduğunu da gözlemlemiş oluyoruz.



İnsanlar, doğa, değerler, aslında her şey belirli zamanlarda bir yeniden doğuş süreci yaşamak zorunda kalır. Mevsimler bize bu dersi her yıl tekrar öğretir. Değişim, her insanın yaşamının bir döneminde yaşamak zorunda olduğu kaçınılmaz bir olgudur. İnsanlar nefes aldıkları ilk andan itibaren, zekâlarını ve duygularını da bedeniyle birlikte geliştirir ve beden istemese de zekâ ve ruh değişimi arzular.”



İnsanlara düşünebilme yetisini öğretmek, farkındalık yaratmak meşakkatli bir yol…Bu yol bilginin us ile mayalanarak başka bir evreye geçmesini elzem kılar.



İnsanın prangalarından kurtulmasının ve tekrar özüne dönmesinin hikâyesini özetleyen bir anekdot da Nietzsche'nin en önemli yapıtlarından birini yazmasına sebep olan inziva... Ve o inzivada düşüncelerinin mayalandığını söylemek zor olmayacak.



1822'de Nietzsche, Lou Salome ile buluştu. Bu süreç, aklının sınırlarını zorlayan bir süreçti ve duygularının daha da törpülenmesine neden oldu. Âşık oldu ve evlenme teklifi etti, reddedildi…. Kışı geçirmek ve yıpranmış ruhuna bir inziva ortamı yaratmak için Rapollo'ya gitti. Kendi ruhunu dinleyip dış dünyadan soyutladı kendini. Bir nevi ruhunun fermantasyona uğradığı bir boyuttan geçti adeta. Nietzsche, burada "Böyle Buyurdu Zerdüşt"ü on günde yazdı. Eser hiç ilgi görmediğinde, Nietzsche eser hakkında şunları söyledi:

Bazı insanlar öldükten sonra doğar. Benim zamanım da henüz gelmedi. Öyle veya böyle, insanların benim anladığım şekilde yaşayıp öğretecekleri kurumlara ihtiyaç duyulacak ve belki de o insanların Zerdüşt’ü yorumlamaları için akademik kürsüler kurulacak. Ama şimdi benim gerçeklerimi duyacak kulaklar, taşıyacak eller bulmayı beklersem kendimi tamamen kandırmış olurum. Henüz kimsenin beni duymamış ve nasıl anlaşılmam gerektiğini kavramamış olması yalnızca anlaşılabilir değil, doğru olan bir şeymiş gibi de geliyor bana.

Tam da bu noktada ruhun prangalardan kurtulduğu ve kendi dünyasındaki içsel süreçleri bir meta üzerinden değerlendirerek bizlere sunduğunu görmekteyiz. Özetle düşünen, araştıran, eleştiren her insanın ruh dünyasında bir inzivaya çekilme takvimi var.

Bu inzivanın fermantasyon sonucunda insan zihninde mayalanıp daha faydalı bir yöne evrildiğine şahitlik ettiğimiz çok bilim insanı ve düşünür oldu tarihte…Bu evrim sadece kendisini değil toplumu ve kitleleride harekete geçirdiğini söylemek yerinde olacaktır.

Bizlere, hayata ve geleceğe dair mayalanmış en güzel düşüncelerin önümüzü aydınlatması dileğiyle…

Sağlıkla, sanatla kalın.



Vahap Aydoğan…