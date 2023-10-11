HABER: DUHA SENA OSKAY

OnlyFans'ta popüler bir İsrailli cosplay modeli olan ve bu hafta İsrail'in Hamas teröristlerine karşı verdiği mücadeleye katılmak üzere çağrılan Natalia Fadeev, savaşın "Üçüncü Dünya Savaşı'na neden olabileceğini" iddia etti.

Natalia Fadeev Instagram'da popüler bir cosplay modeli. İsrailli, Barbie gibi popüler karakterler gibi giyindiği görüntülerin yanı sıra elinde silahtan bıçağa kadar çeşitli silahlar tuttuğu görüntüleri de paylaşıyor.

Bu haftanın başlarında Fadeev, yedek asker olarak ülkesi için savaşmaya çağrıldı.İsrail, dünyadaki pek çok ülke gibi, tüm erkek ve kadınların sırasıyla 32 ve 24 ay boyunca orduya katılmasını talep eden bir zorunlu askerlik politikasına sahip.

Cephedeyken Instagram'da tam İsrail Savunma Kuvvetleri teçhizatıyla bir selfie paylaştı ve yanında takipçilerine bir mesaj verdi. Fadeev paylaşımında şunları söyledi:

"Bu bir savaş değil, insanlığa karşı işlenmiş bir suç"

"Tanık olduğum şeyler geceleri uykularımı kaçırıyor, Holokost'tan kurtulanların hikayelerine benzer hikayeler duyduğumuz korkunç şeyler oluyor"

"KENDİ EVİMİZDE SOYKIRIM YAŞIYORUZ"

Fadeev paylaşımında soykırım yaşadıklarını belirterek,"Gazze Nazi'lerin üreme alanı haline geldi, kana susamışlar. Askerlere karşı savaşta değiliz, kendi evimizde bir soykırım yaşıyoruz!"Onları silmemiz, yok etmemiz gerekiyor, bu grubun insanlığa katacağı hiçbir şey yok! Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olabilirler - bunun bizi başka nereye götürebileceğini hayal etmek bile istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya sitesinde 37.500'den fazla beğeni toplayan gönderi, 775 binden fazla takipçisini kendisi için "dua etmeye" çağırmasından sadece 24 saat sonra geldi. Şöyle dedi: "Sosyal medyada pek aktif olamayacağım. Yedek görev için birliğime katıldım, idk (bilmiyorum) ne kadar süreyle. Bizim için dua edin"

Paylaşımını bir İsrail bayrağı ile sonlandırdı. Korku içinde çektiği bir selfie olan başka bir gönderide ise şöyle yazıyordu: "DM'lerde iyi olup olmadığımı soran herkes için teşekkür ederim, güvendeyim ve Tanrı benimle" Bu paylaşımı ise bir Yahudi Davut Yıldızı ile bitirilmişti.