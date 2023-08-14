Fenerbahçe'nin Gaziantep karşılaşmasındaki performansı ve Altay sorunsalı. Taraftarın beklentileri ve gerçekler...

İsmail Kartal'ın yeni sezonda takımı sahaya koyduğu ilk maç, Fenerbahçe taraftarını umutlandırdı. Yeni transferlerin sahada olmasıyla birlikte, takım tempolu ve etkili bir ofansif oyun sergiledi. Kaliteli yıldız oyuncular işbirliğiyle maçın başında usta bir golcü olarak beğenilen Dzeko liderliğinde hızlı bir şekilde skor avantajı elde etti. İlk yarıda Tadic ve Szymanski'nin nefis asistleri sayesinde Dzeko, klas vuruşlarıyla fileleri havalandırarak skoru iyice açtı. Ancak futbolun içinde sürprizlerin bir örneği olarak sahadaki oyuncu sayısında dengesizlik, Maxim'in sarı karttan kırmızı kart görmesiyle ortaya çıktı ve Gaziantep FK 10 kişi kaldı.

Ancak, bu avantajı en iyi şekilde kullanma konusundaki sıkıntı Fenerbahçe'nin üzerinde hala belirgin bir gölge gibi görünüyor. Maçta rahatlıkla kontrol sağlayabilecekken, küçümsenmiş bir rakip karşısında dahi taraftara stres dolu anlar yaşattılar. Bu durum, Fenerbahçe için bir tuzağa işaret ediyor: Rakiplerini küçümseme hatası.

Sorunun kalıntılarını düşününce akla gelen soru ise, Fenerbahçe taraftarının ne zaman maçı rahat bir şekilde izleyeceği. İç sahada oynanan maçlarda dahi taraftarın stresi yüksek, stres dolu bir atmosferde bulunma, takım performansına ve oyuncuların psikolojisine olumsuz etki edebilir.

Bir diğer konu Altay'ın performansına ilişkin düşünceler. Tek kelime "fiyasko" tabiri, kalecinin yaşadığı zor anları yeterince yansıtabilir. Belki de Altay, daha fazla destek ve anlayışla daha iyi sonuçlar elde edebilir. Fenerbahçe'nin kalesi yıkılmayan son kaledir. Biz öyle biliyorduk Altay. Sana da hatırlatmak üstümüze vazifedir.