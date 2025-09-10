Jose Mourinho'yla yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Domenico Tedesco, kulüp tarihinin 79. teknik direktörü oldu. İtalyan çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulüpteki 42. yabancı teknik adam olarak da kayıtlara geçti.

Fenerbahçe'nin 118 yıllık tarihinde daha önce 41 yabancı, 37 da Türk teknik adam görev aldı.

Sezona Jose Mourinho'yla başlayan sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz'in Benfica ekibine elenmesinin ardından Portekizli çalıştırıcıyla yolları ayırmış, ligde oynanan Gençlerbirliği müsabakasına Zeki Murat Göle yönetiminde çıkmıştı.

Kulüp tarihindeki ikinci İtalyan

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki ikinci İtalyan çalıştırıcı oldu.

1999-2000 sezonunda takımı yöneten Çek asıllı İtalyan çalıştırıcı Zdenek Zeman, kulüp tarihindeki ilk İtalyan teknik adam olarak kayıtlara geçmişti. Zeman, takımın başında 10 lig maçına çıkarken, sarı-lacivertlilerde en kısa süre görev yapan antrenörlerden birisi oldu.

Fenerbahçe, 1998-1999 sezonu öncesinde İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'yi de İstanbul'a getirmiş ancak daha sonra anlaşma sağlanamamıştı.

Teknik direktörlüğe 28 yaşında başladı

Domenico Tedesco, antrenörlük kariyerine Stuttgart'ın 17 yaş altı takımında başladı.

2013 yılında takımın başına geçen Domenico Tedesco, 28 yaşında teknik adamlığa adım attı.

Stuttgart'ın ardından Hoffenheim'da önce 17 yaş altı, ardından 19 yaş altı takımlarını çalıştıran İtalyan teknik adam, ilk A takım tecrübesini ise AUE'de yaşadı.

2016-2017 sezonunun ikinci yarısında takımın başına geçen Tedesco, 11 maçta 1,82 puan ortalamasına ulaştı.

AUE'nin ardından sırasıyla Schalke 04, Spartak Moskova ve Leipzig'in teknik direktörlüğünü yapan Domenico Tedesco, daha sonra Belçika Milli Takımı'nın başına geçti.

Belçika'nın başında 24 maça çıkan Tedesco, bu müsabakalarda 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

79. teknik direktör

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin 42. yabancı çalıştırıcısı olurken kulüp tarihinin 79. teknik direktörü olarak da kayıtlara geçti.

Sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco öncesi 13 farklı ülkeden toplam 41 yabancı teknik adam görev aldı.

Bu süreçte 7 Macar, 6 Yugoslav, 5'er Alman ve İngiliz, 4'er Hollandalı ve Brezilyalı, 3 Portekizli, 2'şer Hırvat ve Rumen, 1'er İtalyan, Slovak ve İspanyol teknik adam sarı-lacivertli takımın başına geçti.

Fenerbahçe'nin 118 yıllık tarihinde Domenico Tedesco dışındaki yabancı teknik direktörleri şöyle:

Jozsef Schweng (Macaristan), James Elliot (İngiltere), Sandor Nemettz (Macaristan), John Prayr (İngiltere), Ignace Molnar (Macaristan), Peter Molley (İngiltere), James McCormick (İngiltere), Laszlo Szekely (Macaristan), Zarko Mihailovic (Yugoslavya), Imre Markoş (Macaristan), Miroslav Kokotovic (Yugoslavya), Oscar Hold (İngiltere), Abdullah Gegic (Yugoslavya), Traian Ionescu (Romanya), Constantin Teasca (Romanya), Waldeira Parreira Didi (Brezilya), Tomislav Kaleperovic (Yugoslavya), Friedel Rausch (Almanya), Branko Stankovic (Yugoslavya), Todor Veselinovic (Yugoslavya), Karlman Mezsöly (Macaristan), Pal Csernai (Macaristan), Guus Hiddink (Hollanda), Josef Venglos (Slovakya), Holger Osieck (Almanya), Tomislav Ivic (Hırvatistan), Carlos Alberto Parreira (Brezilya), Sebastiao Lazaroni (Brezilya), Otto Baric (Hırvatistan), Joachim Löw (Almanya), Zdenek Zeman (İtalya), Werner Lorant (Almanya), Christoph Daum (Almanya), Zico (Brezilya), Luis Aragones (İspanya), Vitor Pereira (Portekiz), Dick Advocaat (Hollanda), Phillip Cocu (Hollanda), Erwin Koeman (Hollanda), Jorge Jesus (Portekiz), Jose Mourinho (Portekiz).

Ali Koç dönemindeki 6. yabancı teknik adam

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de Ali Koç döneminin 6. yabancı teknik direktörü oldu.

Sarı-lacivertli kulüpteki başkanlık döneminde Ali Koç, daha önce yabancı teknik adam olarak Phillip Cocu (Hollanda), Erwin Koeman (Hollanda), Vitor Pereira (Portekiz), Jorge Jesus (Portekiz) ve Jose Mourinho'dan (Portekiz) yana tercih kullanmıştı.

Yerli teknik adamlar

Sarı-lacivertli takımın tarihinde görev alan 37 yerli teknik adam şunlar:

Hüseyin Dalaklı, Galip Kulaksızoğlu, Fuat Hüsnü Kayacan, Mustafa Elkatip, Sami Coşar, Lebib Elmas, Reşat Erte, Hikmet Mocuk, Teoman Çakır, Necmettin Çakar, Fikret Arıcan, Cihat Arman, Reşat Nayır, Necdet Erdem, Selahattin Torkal, Basri Dirimli, Sabri Kiraz, Necdet Niş, Nedim Günar, Şükrü Ersoy, Enver Katip, Ziya Şengül, Yılmaz Yücetürk, Ömer Kaner, Tınaz Tırpan, Erol Togay, Rıdvan Dilmen, Turhan Sofuoğlu, Mustafa Denizli, Oğuz Çetin, Tamer Güney, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu.

Öte yandan, Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörlerinden Zeki Murat Göle, 3 farklı sezonda toplam 6 müsabakada geçici olarak teknik direktörlük yaptı.

En uzun ve az süre görev yapanlar

Fenerbahçe'de en uzun süre görev yapan teknik direktör unvanını toplam 6 dönem takımı çalıştıran Ignace Molnar elinde bulunduruyor.

Macar teknik adam, 1947-1948 sezonunun yanı sıra, 1957-1960 ve 1967-1969 yılları arasında 6 sezon sarı-lacivertli takımın başında bulundu ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'de en az süre görev yapan teknik direktörler, üçer maçla Ömer Kaner ile Erol Togay oldu. Rıdvan Dilmen 5, Tamer Güney 9, Oğuz Çetin ve Zdenek Zeman 10'ar lig maçında takımın başında bulunurken; Tınaz Tırpan ve Enver Katip ikişer ay, İngiliz James McCormick ise 3 ay ile en kısa çalışan teknik adamlar olarak dikkati çekti.