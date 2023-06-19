İstanbul

Jorge Jesus ile yollarını ayıran ve yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Montella ilgili çıkan iddiaları yalanladı.

Sarı lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bazı medya organları tarafından ortaya atılan kulübümüzün Teknik Direktör Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardığı ve sonrasında vazgeçtiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni sezonda takımımızın başına geçecek teknik adam konusundaki açıklama ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Foto: AA