Süper Lig'in lideri Fenerbahçe, İstanbulspor deplasmanında binlerce taraftarı önünde Cengiz Ünder'in şovuyla rahat bir galibiyet aldı. Cengiz 4 gol atarak 5-1'lik mücadeleye damgasını vurdu.

Trendyol Süper Lig 19. hafta maçında İstanbulspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Volkan Bayarslan'ın düdük çaldığı maçı Fenerbahçe 5-1 kazandı. Sarı-lacivertli takımın gollerini 6, 34, 44 ve 46. dakikalarda Cengiz Ünder ve 45+1'de Edin Dzeko atarken İstanbulspor'un sayısını 32. dakikada Muammer Sarıkaya kaydetti. Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in 65. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Alp Arda gole izin vermedi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 47'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Son 5 maçında mağlup olan İstanbulspor ise 5 puanda kaldı.

3. KEZ 5 GOLLÜ GALİBİYET

Bu sezon ligin en golcü takımı olan Fenerbahçe, iç sahada Çaykur Rizespor (5-0) ve deplasmanda Pendikspor (5-0) müsabakalarının ardından İstanbulspor filelerine de 5 kez havalandırdı.