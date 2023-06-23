İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyesi Agah Ruşen Çetin, bugün yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda TFF Yönetim Kuruluna seçilmiştir. Statü gereği Sayın Agah Ruşen Çetin kulübümüzün yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Agah Ruşen Çetin’e 2 yıllık süreç boyunca kulübümüz adına ortaya koyduğu emekleri ve değerli katkıları için teşekkür ederiz. Yeni görevinde kendisine başarılar diler, Türk futbolu adına hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz."

AA