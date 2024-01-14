Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.
İlk yarı
7. dakikada Maxim'in sol kanattan savunma arkasına pasında topla buluşan M'Bakata'nın vuruşunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
13. dakikada sağdan korner kullanan Szymanski, topu ceza sahası dışında bulunan Fred'e gönderdi. Fred'in ceza sahası sağ çaprazından plase vuruşunda, kaleci Nita meşin yuvarlağı kornere çeldi.
23. dakikada Fred, topu ceza sahasında bulunan Tadic'e gönderdi. Tadic'in bekletmeden gönderdiği topla buluşan Szymanski, meşin yuvarlağı ağlara yollasa da ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
32. dakikada Szymanski'nin sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Cengiz Ünder'in sert vuruşunda, kaleci Nita meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.
İkinci yarı
Müsabaka sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.Kaynak: AA