UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında dün Yunanistan ekibi Olympiakos'a deplasmanda 3-2 kaybeden Fenerbahçe, evindeki rövanş maçını 2 ya da daha farklı kazanırsa yarı final biletini alacak. Sarı-lacivertliler bu sezon iç sahada kazandığı 6 Avrupa maçını en az 2 farklı galip tamamladı.

Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan müsabakada 3-0 geriye düşmesine karşın Tadic ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle skoru 3-2'ye taşıyan Fenerbahçe, tur için umutlandı.

Sarı-lacivertli takım, taraftarı önünde en az 2 farklı kazanması durumunda yarı finalde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İsmail Kartal'ın öğrencileri bu sezon iç sahada oynadığı Avrupa maçlarında ortaya koyduğu istatistikle dikkati çekiyor.

Bu sezon evinde 7 Avrupa maçına çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalardan 6'sını kazanırken, son oynanan Union Saint-Gilloise mücadelesinden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Rakibini Belçika'da 3-0 yenen sarı-lacivertli takım, ilk maçta aldığı 3 farklı galibiyetin avantajıyla sahasındaki maçı kaybetmesine karşın çeyrek finale yükselmeyi başardı.

İç sahada kazandığı 6 maçta 23 gol attı, 4 gol yedi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, bu turda Moldova'nın Zimbru ekibini taraftarı önünde 5-0, deplasmanda da 4-0 yenerek tur atladı.

Bir sonraki turda Slovenya'nın Maribor takımını eleyen sarı-lacivertliler iç sahada 3-1 kazanırken, deplasmanda da 3-0'lık skorla galip geldi.

Play-off turunda Hollanda'nın Twente ekibiyle karşılaşan İsmail Kartal'ın ekibi, Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçta 1-0 geriye düşse de sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe Hollanda'daki rövanş maçını da 1-0 kazanarak gruplara kaldı.

H Grubu'nda Slovakya'nın Spartak Trnava, Danimarka'nın Nordsjaelland ve Bulgaristan'ın Ludogorets takımlarıyla eşleşen sarı-lacivertliler, grubu lider tamamlamayı başardı.

İç sahada çıktığı 3 maçı da kazanmasını başaran Fenerbahçe; Spartak Trnava'yı 4-0, Nordsjaelland ve Ludogorets'i de 3-1'lik skorlarla yendi.

Taraftarının önünde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 7 maçın 6'sını kazanan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda rakip filelere 23 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü.

Olympiakos maç çevirmekte zorlanıyor

Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi Olympiakos, bu sezon ilk golü yediği maçları çevirmekte zorlanıyor.

Bu sezon Yunanistan Ligi, Yunanistan Kupası ve Avrupa maçları olmak üzere 47 karşılaşmaya çıkan kırmızı-beyazlılar, geriye düştüğü 3 maçı kazanabildi.

Ligin ilk yarısında iç sahada Panaitolikos'la karşılaştığı mücadelede 1-0 geriye düşen Olympiakos, rakibin kendi kalesine attığı golle beraberliği yakalarken maçı da 3-1 kazandı.

Yunan ekip, taraftarı önünde Asteras karşısında da geri dönüş yapmayı başardı. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Olympiakos, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu maçın ardından deplasmanda Panaitolikos'la karşılaşan Mendilibar'ın öğrencileri, yine ilk yarıyı 1-0 mağlup tamamlayıp 90 dakika sonunda 2-1 kazanmayı başardı.

Ligde 3 maçta geri dönüş yapabilen Olympiakos, buna karşın ilk golü yediği 7 mücadelede 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Avrupa'da geri dönüş yapamadı

Ligde oynadığı 3 karşılaşmada geriye düşmesine karşın kazanmayı bilen Olympiakos, buna karşın Avrupa mücadelelerinde ilk golü yediği maçları kaybetti.

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda 3 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı takım, Freiburg'la oynadığı 2 maçın yanı sıra deplasmandaki West Ham karşılaşmasını da yenilgiyle tamamladı. Bu 3 maçta da ilk golü yiyen taraf Olympiakos oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla eşleşen Olympiakos, taraftarının önündeki mücadeleyi 4-1 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar, ilk golü yediği bu maçta geri dönüş gerçekleştiremedi.

Bu sezon Avrupa'da çıktığı 15 maçın 9'unu kazanan Olympiakos, 4 maçtan yenilgiyle ayrılırken 2 mücadelede ise rakipleriyle berabere kaldı.

Kırmızı-beyazlılar kaybettiği 4 maçın 2'sinde tek farklı yenilirken, diğer 2 maçta ise 5-0 ve 4-1'lik skorlarla mağlup oldu.