11. dakikada Asensio'nun baskısıyla topu kapan Nene, sağdan ceza sahasına girip ortasını yaptı. Arka direğe hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Nübel meşin yuvarlağı kontrol etti.

20. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla soldan atağa katılan Brown, ceza sahasına hareketlenen İsmail Yüksek'e ortasını yaptı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda kaleci Nübel topu kontrol etti.

21. dakikada Asensio'nun pasında sağdan ceza sahasına giren En-Nesyri sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Nübel'den döndü. Dönen topu kapan Kerem Aktürkoğlu, Semedo'yu topla buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunda Nübel, gole izin vermedi.

24. dakikada Fenerbahçe savunmasının hatalı pasında meşin yuvarlak Jaquez'de kaldı. Bu futbolcunun pasında topla buluşan El Khannouss, ceza sahası dışı sol çaprazından sert vurdu, kaleci Ederson topa sahip olarak gole izin vermedi.

29. dakikada Stuttgart etkili geldi. Assignon'un ceza sahasına gönderdiği ortada Tomas kafayı vurdu, top Brown'dan sekti. Dönen topu önünde bulan Mittelstadt'ın ceza sahası sol çaprazında gelişine vuruşunda, Ederson topu tutarak gole izin vermedi.

31. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan kullandığı korner atışında ceza sahasında Skriniar rakibiyle girdiği mücadelede yerde kalırken, hakem Jakob Kehlet, Stiller'in faul yaptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.

34. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Bu futbolcu, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

48. dakikada Stuttgart etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Mittelstadt, son çizgiye inip penaltı noktası üzerine yerden ortaladı. Bouanani'nin sert şutunda Alvarez, kayarak topa müdahale ederek gole engel oldu.

60. dakikada Alvarez'in uzun pasına hareketlenen Nene'nin kafa vuruşunda En-Nesyri meşin yuvarlağı yeniden Nene'yle buluşturdu. Bu futbolcu ceza sahası içinde Jaquez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Jakob Kehlet penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle penaltı iptal edildi.

66. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı top Stiller'de kaldı. Bu futbolcu şutunu attığı sırada yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Jakob Kehlet, Alvarez'in müdahalesinde penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Kehlet, penaltıyı iptal etti.

82. dakikada Stuttgart hızlı geldi. Sol kanatta topla buluşan Tomas, ceza sahasına hareketlenen Deniz Undav'a pasını aktardı. Bu futbolcu bekletmeden vurdu ancak top yandan auta gitti.

Fenerbahçe, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe ligde puanını 6'ya yükseltti

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya dengeli bir oyunla başlayan Fenerbahçe, hızlı hücumlarla pozisyon aradı. Yakalığı birkaç atağı değerlendiremeyen sarı-lacivertliler, 31. dakikada Milan Skriniar'ın yerde kalmasıyla penaltı kazandı. 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle öne geçen Fenerbahçe, ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

İkinci yarıya savunmada etkili başlayan Fenerbahçe, topu rakibine bıraktığı bölümde pozisyon vermedi. Orta alan mücadelesiyle geçen ikinci yarıda rakibinin gol bulmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe bu sonuçla ligde puanını 6'ya yükseltti.



Avrupa golcüsü Kerem

Fenerbahçe'nin sol kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Avrupa maçlarında gol yollarında takımı sırtlıyor.

Ligde henüz gol orucunu bozamayan tecrübeli oyuncu, Stuttgart karşısında 34. dakikada penaltıdan takımını öne geçiren golü kaydetti.

Nice karşısında UEFA Avrupa Ligi'nde 2 gol birden atmayı başaran Kerem, bu kulvarda sarı-lacivertli formayla 3 maç sonunda gol sayısını 3'e çıkardı.

Kerem, UEFA Avrupa Ligi'nde takımının kaydettiği 4 golün 3'üne imza attı.

Penaltı kararları VAR'dan döndü

Karşılaşmada hem Fenerbahçe'nin hem de Stuttgart'ın birer penaltısı VAR kararıyla iptal edildi.

Müsabakanın 60. dakikasında Nene'nin yerde kalmasıyla hakemin verdiği penaltı kararı, pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiz sayıldı.

Maçın 66. dakikasında bu kez konuk ekip lehine penaltı kararı veren hakem, VAR müdahalesiyle pozisyonu ekrandan inceledi ve penaltı kararından vazgeçti.



Kadıköy'de kaybetmiyor

Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'de resmi müsabakalarda mağlubiyet görmedi.

Ligde Kadıköy'de oynadığı 5 müsabakanın 4'ünü kazanan ve 1'inden beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, iç saha performansını Avrupa'da da sergiledi.

Sahasında UEFA Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yapan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord'u mağlup ederken Benfica ile berabere kalmıştı.



Jhon Duran formasına kavuştu

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı santrforu Jhon Duran, 2 aylık aranın ardından formasına kavuştu.

Duran, maçın 87. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin yerine oyuna dahil oldu.