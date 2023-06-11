İzmir

Fenerbahçe karşılaşmaya golle başladı. 1. dakikada Rakip yarı sahada topu kapan Arda'nın pasıyla ceza sahasına giren Batshuayi, kaleci Muhammed'i geçip yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

11. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Keny ve Serdar Gürler'in hamle yaptığı top auta gitti.

25. dakikada Batshuayi'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Arda'nın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

29. dakikada Arda'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Arao'nun ortasında kaleci Muhammed'in kontrol edemediği meşin yuvarlağa sahip olan Batshuayi'nin dokunuşuyla top filelere gitti: 2-0

39. dakikada Arda'nın sağ kanattan yaptığı ortada Valencia'nın kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği top direğin hemen yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Fenerbahçe 2-0 üstün bitirdi.

Finali Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi

İzmir'in ev sahipliğinde oynanan Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasındaki 61. Ziraat Türkiye Kupası finalini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan final karşılaşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da takip etti.

Kadro tercihleri

Süper Lig'de son haftayı maç yapmadan geçen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, son oynadıkları Galatasaray derbisinin ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam Samet Akaydın'ın yerine Serdar Aziz'i, Diego Rossi'nin yerine de İrfan Can Kahveci'yi sahaya sürdü.

Sarı-lacivertli ekip, müsabakada gelecek sezon kullanacağı efsane çubuklu formayı giydi.

Başakşehir'de 3 değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'de 3-1 kazandıkları Trabzonspor maçından 3 değişikliğe gitti.

Emre Belözoğlu, kupa finalinde Şener Özbayraklı, Lucas Lima ve Adnan Januzaj'ın yerine Caner Erkin, Ömer Ali Şahiner ve Serdar Gürler'i tercih etti.

Fenerbahçe taraftarlarının daha çok olduğu müsabakada her iki ekip seyircileri de takımlarına destek verdi.

Karşılaşmadan önce gerçekleştirilen saha içi koreografisinde Türk bayrağının arkasında "Cumhuriyetimizin 100. yılı" yazıldı. Her iki takımın bayrakları açıldı. Saha kenarlarında da Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir takımlarının onar bayrağı görevliler tarafından sallandı.

51. dakikada Arda'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Zajc'ın sert şutunda, meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanın döndü.

63. dakikada Lima'nın sol kanattan yaptığı ortada Keny ile kaleci İrfan Can'ın müdahale etmek istediği top sekerek Januzaj'a geldi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitse de hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.

AA