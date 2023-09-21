Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı.

62 yaşındaki çalıştırıcı, Antalyaspor müsabakasına ilk 11'de başlayan Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz ve Fred Rodrigues'e, Nordsjaelland müsabakasında da görev verdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'ya ise ilk 11'de görev vermedi.

Söz konusu isimlerden sakatlığı bulunan Cengiz Ünder'in yanı sıra Ferdi Kadıoğlu'nu kadroda değerlendirmeyen Kartal, diğer 5 ismi ise yedek soyundurdu.

Nordsjaelland karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Kartal, savunma hattını Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den kurdu. Orta alanda Miguel Crespo ile Fred Rodrigues'e şans veren Kartal, hücumda sağda Ryan Kent, ortada Mert Hakan Yandaş ve solda Joshua King ile sahaya çıktı. Kartal, gol yollarında ise Michy Batshuayi'ye güvendi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, İsmail Yüksek, Edin Dzeko, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Miha Zajc, Ahmet Aydın, Rodrigo Becao, Sebastian Szymanski ve Efekan Karayazı ise yedek soyundu.

Bakan Bak ile Montella karşılaşmayı izledi

Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.

Bakan Bak, A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella ile karşılaşmayı tribünden takip etti.

Ferdi riske edilmedi

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Nordsjaelland müsabakasında riske edilmedi.

Kısa süreli sakatlığının ardından Antalyaspor müsabakasında forma giyen Ferdi Kadıoğlu, tedbir amacıyla Nordsjaelland maçında kadroda yer almadı.

Livakovic, Fenerbahçe ile ilk Avrupa maçında

Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, Fenerbahçe ile ilk Avrupa maçına çıktı.

Antalyaspor karşısında ligde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen Dominik Livakovic, Nordsjaelland maçıyla ilk Avrupa maçına da çıkmış oldu.

Sarı-lacivertli taraftalar, 28 yaşındaki file bekçisine maç öncesinde yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.

Altyapıdan 2 isim kadroda

Fenerbahçe, Nordsjaelland maçında altyapıdan 2 isme kadroda yer verdi.

Teknik direktör İsmail Kartal, önemli karşılaşmada savunma oyuncusu Ahmet Aydın (18) ile orta saha oyuncusu Efekan Karayazı'yı (18) yedek soyundurdu.

Konuk ekip heyetine yemek

Fenerbahçeli yöneticiler, Nordsjaelland yöneticilerini maç öncesi dostluk yemeğinde ağırladı.

Yemeğe, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Bekir İrdem, sportif direktör Mario Branco ile Nordsjaelland yetkilileri ve UEFA Delegesi Orkhan Huseynzade katıldı.