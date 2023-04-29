İstanbul

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ile yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Fenerbahçe'nin kadın ve erkek basketbolda Avrupa'nın bir numaralı kupası sahibi olarak dünyanın en büyük kulüplerinden olduğunu kanıtladığını ifade eden Dündar, "Şampiyon takımımızın yönetici ve sporcularını yürekten alkışlıyoruz. Futbolda gayet güzel başladığımız sezonda Dünya Kupası arasından sonra her takımın yaşayabileceği bir duraksama ya da iniş dönemine girdik." ifadelerini kullandı.

İstanbulspor maçında yanlış hakem kararları olduğunu vurgulayan Dündar, şunları kaydetti:

"Bu duraksamayı fırsat bilen Türk futbolunun kılcal damarlarına kadar nüfus etmiş derin yapı, Adana Demirspor karşılaşmasından bu yana gözle görülen fahiş, inkar edilemeyecek veya spekülasyon olarak nitelendirilemeyecek bir kumpas içine girdi. Bunun son örneğini İstanbulspor maçında bir kere daha gördük. Tamam 2-0 galibiyetten geriye düşmenin özeleştirisi yapılabilir ama hakemin nizami golümüzü saymaması, durduk yerde rakibe penaltı üretmesi ve kendi penaltımızı görmemesi bu derin yapının Fenerbahçe'ye karşı nasıl dirençli bir yapıda olduğunu gösteriyor."

Uğur Dündar'ın açılış konuşmasının ardından yeni divan üyesi olanların isimleri okundu.

Kulüp Genel Sekreteri Burak Kızılhan: "4 Nisan 2015 bizim için Fenerbahçe'ye kumpas kurulmuş 3 Temmuz'un ve 12 Mayıs'ın bir diğer yüzüdür"

Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Burak Kızılhan, şubelerle ilgili çeşitli bilgiler verdi.

Kadın basketbol takımına ayrıca değinen Kızılhan, "Erkeklerin ardından kadınlarda Avrupa'nın bir numaralı kupasını kazanan Fenerbahçe'miz bunu başaran ilk kulüp olarak tarihe geçti. Kadın takımımız ayrıca lig şampiyonluğunu da elde etti. Toplamda 17, üst üste 5. şampiyonluğu kazanan takımımızın sezonu çifte kupayla kapattı." ifadelerini kullandı.

4 Nisan 2015'in üzerinden 8 yıl geçtiğini hatırlatan Kızılhan, "4 Nisan 2015 bizim için Fenerbahçe'ye kumpas kurulmuş 3 Temmuz'un ve 12 Mayıs'ın bir diğer yüzüdür. Değerli yargı mensuplarına sesleniyoruz; hukuku sessiz, adaleti çözümsüz, faillerin meçhul, suçluların cezasız kaldığı 1 saati, 1 günü, 1 ayı ve 1 yılı daha yaşamak istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon en açık şekilde hakem oyunları yaşadıklarını iddia eden Kızılhan, şunları aktardı:

"Adaletin yegane temsilcisi, dürüstlük abidesi, mağdurların sesi, kul hakkının yılmaz savunucusu olan rakibimizin yaptığı algı ve manipülasyonlar artık ayyuka çıkmış durumdadır. Her şeyin odağında onlar var. Her taşın altından onlar çıkıyor. Başkanımızın ve yöneticilerimizin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile olan görüşmesine kıyametler kopardılar. 'Derbi hakemini belirlemeye gittiler' diye algı oluşturdular. Burada altını çizmek istediğim bir konu var. Hep dile getirdiğim algılarla Türk futboluna yön vermeye çalışan trol hesaplar ve bunlarla kol kola girmiş gazeteci kimliği taşıyan kişiler var."

"Mert olan er meydanına gelir"

Galatasaraylı yöneticilerle kamuoyu önünde konuşma isteklerini yineleyen Kızılhan, şöyle devam etti:

"Galatasaraylı yönetici büyük sözler etti. Mert olan er meydanına gelir, samimi olan açık güreşir. Gelsinler açıkça konuşalım. 'Fenerbahçeli' diye manipülasyon yaptıkları TFF ile ilgili 2 örnek vereceğim. İlyas Çelik ülkemizde futbolu yöneten, tarafsız olan TFF'nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunda (PFDK) görev alan şahıs. Kendisi açık bir Fenerbahçe düşmanı. Fenerbahçe'yi hedef alan paylaşımları yapan bu şahıs PFDK'de yer alıyor. Verilen kararların adaletini bir düşünün. Bu kişiden tarafsız duruş beklemek normal midir? Bu kişinin kulübümüz hakkında verilecek kararlarda imzasının ve sözünün olmasını kabul etmiyoruz. TFF yetkililerine anlattık, sıkı takip edeceğiz."

Tahkim Kuruluna atanan Serdar Karahan'ın ise Galatasaray taraftar grubunun başlattığı "Koç boykot hashtagi"ni beğendiğini aktaran Kızılhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"İki örnekle TFF'nin Fenerbahçe'ye bakış açısını ve TFF'nin ne kadar Fenerbahçeli olduğunu buradan görün. Koskoca TFF, Türkiye'de futbolu yönetmeye çalışan federasyon, siz çalışanlarınız hakkında nasıl kontrol yapmazsınız? Nasıl bu kadar amatörce hareket edersiniz? Siz gerekli kontrolleri yaptınız da bu şahıslar talimatla mı buraya geldi. Çıkın anlatın, 'Hatalıyız araştırma yapmadık.' deyin. Hakemler şampiyonluk yarışına yön veriyor, kocaman bir camianın emeklerini hiçe sayıyorlar. MHK Başkanı Sayın Lale Orta'ya 4 tane resmi yazı yazdık. Keşke Lale hanım da bu gelen mektupları kamuoyuyla paylaşabilse. Şeffaflık ana hedefiniz değil mi? Buyurun açıklayın. Süper Lig'de bu sezon 2 maç oldu herkesin konuştuğu. Birisi Sivas-Galatasaray maçı ofsaytımsı rezilliği. Diğeri ise Adana Demirspor maçı, Fenerbahçe'den 2 puanın alındığı. Sayın Orta, programında Fenerbahçe'nin hakkının hakem eliyle çalındığı maça değinmedi. Atamaları kendisinden önceki MHK tarafından yapıldığı için tüm Türkiye'nin konuştuğu maçı ekrana getirmediklerini söyledi. Kimse aklımızla alay etmesin. Buradan TFF ve MHK'ye sesleniyorum. Kendilerinden beklentimiz açık ve net. Sezonun belli bölümünde ligin dinamiğiyle oynadılar. Kalan son haftalarda bari adil ve adaletli olsunlar."

Kızılhan'ın ardından şube sorumluları, faaliyet raporlarını video konferans yoluyla üyelere aktardı.

Kulüp Başkanı Ali Koç: "Sonuç ne olursa olsun şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Rakiplerin değiştiğini ama Fenerbahçe'nin hep zirve yarışında bulunduğunu dile getiren Koç, "Bu akşam belki kazanırız rakibimiz kaybeder ve puan farkı 3'e düşer ama tam tersi de olabilir. Sonuç ne olursa olsun şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Garip bir sezon yaşadıklarını ve umutlarının kırıldığını aktaran Koç, bir üyenin olumsuz eleştirilerine ise "Bir başkan bulun, bulduğunuz an genel kurula gidelim. Hemen hazırız gitmeye. Bulana kadar lütfen altımızı oymayın ama bulduğunuz an ben er meydanına gelirim." şeklinde yanıt verdi.

Camianın kırılganlığına vurgu yapan Koç, şöyle devam etti:

"Sezona müthiş başladık çok iyi bir hoca getirdik. Arzuladığımız, rakibi ezen, ezici, saldıran, gol atan futbola döndük. Otoriteler bizi ekim ayında şampiyon yapmaya başladı dolayısıyla beklentiler de çok arttı. Sonra Dünya Kupası arası ve sonrasında değişen gidişat... Biz geçmişte de küme düşen takımlara şampiyonluk kaybettik ama bu sene özelinde Ümraniye, Giresun ve İstanbulspor'a kendi sahamızda kaybedilen puanlar. Bir de kendi sahamızda ezeli rakiplerimizle yaşadıklarımız... Beşiktaş maçı olabilecek gibi değil. Olanı görüyorsunuz, bu da bir tek bizim başımıza geliyor. Bütün bu samimi tepkileri anlayışla karşıladığımızı bilmenizi istiyorum."

İstanbulspor maçındaki hakem kararlarını eleştiren Koç, "Kötü oynadık diye 'İstanbulspor maçında puanlarımızı çaldılar' demeyecek miyiz? Bu sene 107. sırada UEFA'ya başladık. Şu anda 58. sıraya geldik. Biz ilk 25'te olmalıyız, bu kabul edilebilir değil. Son 10 yılın puan averajını sizle paylaşmak istiyorum. Son 10 yılın en yüksek puan averajı bu sene 2.20 ama bulunduğumuz noktaya bakın. Biz bu sene doğru şeyler yaptık. Bizim bu seneki performansla şu an şampiyonluk havasına girmiş olmamız gerekirdi. Ofsaytımsı ve bizim Adana Demirspor maçı normal yönetilse 5 puan fark eder. Bu da sadece 2 maç. Bizde de organize yapı var ama onlar bize karşı. Öbür camiaya bakın bize bakın." şeklinde görüş belirtti.

Basketbolda bu sene hedefledikleri play-off'a kaldıklarını aktaran Koç, "Aslında dördüncü ya da beşinci olmayı istiyorduk ve o zaman Monaco ile oynayacaktık. Sezon içinde 2 kez oynayıp ikisini de yendik. Kızılyıldız'ı yensek öyle olacaktı ama son saniye bir aksilikle farklı oldu. Euroleague'in en iyi takımıyla oynuyoruz. Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde Fenerbahçe'nin basketbol vizyonu ve çıktığı seviye çok yükseldi. Biz de onu devam ettirdik." diye konuştu.

"Bunların seviyesine inmeden bunlarla mücadele edemeyiz"

Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonunu ziyaretine de açıklık getirdi.

Federasyona, yöneticiler Ahmet Ketenci ve Özgür Özaktaç ile gittiklerini anlatan Koç, "Bunların seviyesine inmeden bunlarla mücadele edemeyiz. Adana Demirspor, Alanyaspor, Karagümrük, Başakşehir ve İstanbulspor maçları için gittik. Bu maçlarda 4 puan kaybettik ama çok daha fazla kaybedebilirdik. Çalınan puanların yanında çalınmaya çalışılan puanlar bizleri ziyadesiyle endişelendirdi. Gittiğimiz yerlerde dayak yemeye başladık, kartlar gösterilmiyor. Başakşehir'de gösterildi bu sefer de hakemi boğmaya başladılar." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada tepkilerin hakemleri etkilediğini aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Burak Bey'in (Kızılhan) örnek verdiği bu kişiler derhal istifa etmeli. Onuru olan istifa eder. Ülkemizde ne yazık ki onurun da kıymeti yerlere düştü. Her branşın federasyonuyla görüşüyoruz ve bu gayet normal. Her federasyona gitmeden önce açıklama mı yapacağız. Başka kulüpler gidince haklarını arıyorlar, Fenerbahçe gidince altında bit yeniği aranıyor. Malum kulübün başkanına sesleniyorum. Biz randevu alıp gittik kurgu yapmadık. Siz randevu almadan eski bürokrat olan içerdeki köstebeğinizle habersiz gitmişsiniz. Oraya biz gittik diye gidiyorsanız zaten yazık size. Biz kendi işlerimizi konuşmaya gittik."

Ne Galatasaray maçının ne de kendi maçlarının hakem atamalarına ilişkin konuşmanın gerçekleşmediğini anlatan Fenerbahçe Kulübü Başkanı, şöyle konuştu:

"Bu nasıl bir zihniyet ya da fıtrattır. Her zaman meyvesini aldıkları için oradaki köstebek sabahtan akşama çalışıyor. Benim dosya hazırlamaya ihtiyacım yok zaten internette siteler var. Tutulmayan sözler, zamanında yapılmayan teslimatlar bu konuda mağdurlar var. Trollerin para ilişkisi irdelenmeli. Bu, araç ödemesi olur, çocuk eğitimi vb. olabilir. Biz bunlara faydalar diyelim. Bu yapıyla sadece biz değil yeri geldiğinde başkaları da mücadele edecek. Bunu doğal karşılıyorlar çünkü zamanında meyvesini toplamışlar. Fonlanan bu yapı ya da örgüt ne diyeyim bilmiyorum. Hakemler çok etkileniyorlar. Federasyon çıkıp 'ne var kardeşim elinde belge varsa çıkart' dese, arkasında durabilse bu kadar rahat hareket edemeyecekler."

Galatasaray için "Kötülük yapma meziyeti gücü takdire şayan" ifadesini kullanan Koç, şöyle devam etti:

"Yapı var' diyorsunuz, soruyorum Kulüpler Birliğinde ses yok. 'Elimizde belge var' diyorsunuz ama bu filmi geçmişte de gördük. Açıklayın, ben federasyon başkanı olsam 'çık ne varsa açıkla' derim. Er meydanına gelmiyorlar. Rakibimizin, ne yazık ki alkışlayacağım onları çünkü kötülük yapma meziyeti gücü gerçekten takdire şayan. Bunu yaparken vicdani her hangi bir sorun yaşamaması da çok enteresan. Bunlar trolleri, bot hesapları, yöneticileri, medya mensupları ve o algılarla enteresan bir yapı. Kurumları baskı altına alıyorlar."

Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un "Ligi bitirtmeyiz." açıklamasına ilişkin "Ligi bitirmemek gayrimenkulu bitirmemeye benzemez." demek gerekiyordu diyen Koç, Beşiktaş'ın dün yaptığı "Pusu Kültürü"ne ilişkin açıklamanın dikkatle takip edilmesi gerektiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Beşiktaş dün açıklama yaptı, pusu kültürü diye. Lütfen okuyun, mevcut tabloyu o kadar iyi özetliyor ki. Devleti ele geçirmeye çalışan bu terör örgütünün en kuvvetli olduğu dönemde futbolda en çok faydayı kim sağladı? Siz değil miydiniz? Siz faydalanırken biz ise en güçlü olduğu dönemde bu yapıyla mücadele ediyorduk. Bu örgütle verdiğimiz mücadele bizim gurur mücadelemizdir. Şampiyonluk posterlerini revize etmek zorunda kalmayı Allah hiçbir kulübe nasip etmesin. Yine bir konuda şapka çıkarıyorum. Her dönemin güçleriyle kol kola olmayı başaran bir kulüpsünüz. Seçimler bitsin, o Florya projesinde neler döndüğünü sizlere bir anlatalım bakalım göreceksiniz. Bu mücadele için onların seviyesine inmek zorundayız. Mert olan er meydanına çıkar arkadan güreşmeyin. Biz hazırız bekliyoruz."

AA