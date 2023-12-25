Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kaldı. Zirvede sıralama değişmedi.

Trendyol Süper Lig 18. hafta maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve Arda Kardeşler'in düdük çaldığı maç 0-0 berabere bitti.

Faul düdükleriyle çok sık duran derbide tek isabetli şut 70. dakikada Hakim Ziyech'ten geldi. Fenerbahçe mücadeleyi isabetli şut atamadan tamamladı.

Bu sonucun ardından 4'er maçlık galibiyet serileri biten iki takım da puanlarını 44'e yükseltti. Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürürken Galatasaray haftayı ikinci sırada tamamladı.

İki takım, 29 Aralık Cuma akşamı, TFF Süper Kupa maçında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da karşı karşıya gelecek.

Evindeki son 3 derbiyi kazanamadı

Galatasaray'la berabere kalan Fenerbahçe, ligde evinde oynadığı son 3 derbi maçta galibiyet alamadı.

Ülker Stadyumu'nda son olarak 10 Nisan 2022 tarihinde Zajc ve Serdar Dursun'un golleriyle Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, bu maçın ardından çıktığı 3 derbide 2 kez kaybetti, 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

8 Ocak 2023'te taraftarı önünde Galatasaray'a 3-0 kaybeden sarı-lacivertli takım, 2 Nisan 2023'te ise bu kez evinde Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu.

Fenerbahçe, iç sahadaki bir sonraki derbiyi Nisan ayında Beşiktaş'a karşı oynayacak.