İlk yarı

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tedbirli başlayan sarı-lacivertliler, uzaktan şutlar ve kenar ortalarla kaleyi yokladı. İlk yarıda ciddi pozisyon yakalayamayan ve rakibine de gol şansı tanımayan Fenerbahçe, soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

2. dakikada Benfica organize geldi. Sağ kanatta topla buluşan Aursnes'in ceza yayı dışına gönderdiği pasta topla buluşan Rios sert vurdu, kaleci İrfan Can Eğribayat uzanarak gole engel olurken, dönen topu savunma uzaklaştırdı.

29. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta, İrfan Can Eğribayat son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

34. dakikada Fenerbahçe organize geldi. Orta sahada topla buluşan Amrabat, savunmanın arasından pasını Szymanski'ye aktardı. Bu futbolcu bekletmeden ceza yayı önünden sert vurdu ancak kaleci Trubin meşin yuvarlağı kontrol etti.

38. dakikada sağ kanatta meşin yuvarlağı alan Semedo, ceza sahasına hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcunun penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Trubin gole izin vermedi.

42. dakikada Benfica savunmasının uzaklaştırmak istediği topu kapan Oosterwolde, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu, kaleci Trubin son anda uzanarak gole engel oldu.

Mourinho soyunma odasına erken gitti

Portekizli teknik adam, müsabakanın 44. dakikasında soyunma odasının yolunu tuttu. Müsabakanın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

İkinci yarıya daha baskılı başlayan Fenerbahçe, rakip yarı sahada daha fazla görülen taraf oldu. Sarı-lacivertlilerin baskısı sonucunda Benfica, 71. dakikada Florentino'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Kalan bölümde dönem dönem baskı kuran sarı-lacivertliler, gol bulmayı başaramadı ve müsabaka golsüz sona erdi.

67. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Szymanski geçti. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında iyi yükselen En-Nesyri kafayı vurdu ancak kaleci Trubin bu pozisyonda başarılıydı.

71. dakikada Benfica 10 kişi kaldı. 69. dakikada ilk sarı kartını gören Florentino, 2 dakika sonra Talisca'ya arkadan yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mourinho'dan Kerem'e tebrik

Benfica'nın 77. dakikada yaptığı oyuncu değişikliğinde kornere atışını kullanmak üzere olan Kerem Aktürkoğlu değişiklik için işaret edildi. Korner çizgisinden oyun alanı dışına çıkan Kerem, Fenerbahçe kulübesinin önünden geçerken Mourinho milli futbolcuya elini uzatarak tebrik etti. Bunun üzerine sarı-lacivertli tribünler harekete alkışlarla yanıt verdi.

Talisca direğe takıldı

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Anderson Talisca, direği geçemedi.

Maçın 81. dakikasında gelişen atakta ceza sahası dışından Talisca'nın uzak direğe sert şutunda, kaleci Trubin'in sektirdiği top üst direkten oyun alanına döndü.

Atağın devamında Youssef En-Nesyri meşin yuvarlağı ağlarla buluştursa da ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

Benfica'ya Kadıköy'de kaybetmiyor

Fenerbahçe, Benfica karşısında Kadıköy'de mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, tarihinde 4. kez ağırladığı rakibi karşısında daha önce 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmişti. Portekiz temsilcisiyle golsüz berabere kalan Fenerbahçe, Kadıköy'de rakibine galibiyet yaşatmadı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Müsabakanın rövanşı, 27 Ağustos Çarşamba günü Lizbon'da oynanacak.