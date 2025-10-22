Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 292 müsabakada 115 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta rakipleriyle yenişemedi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 400 kez havalandırırken kalesinde 416 gol gördü.

"2" numaralı kupada 151. sınav

Fenerbahçe, 2009-10 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 150 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 65 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 38 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 211 gol sevinci yaşarken kalesindeki 191 gole engel olamadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde etkili

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda etkili performans ortaya koydu.

Sarı-lacivertliler, bu kulvarda 96 müsabakaya çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 47 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 28 beraberlik yaşarken 21 kez mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, rakip kalelere 139 gol attı, kalesinde 100 gol gördü.

Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

96

47

28

21

139

100

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

33

9

4

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

42

15

13

14

62

51

UEFA Şampiyonlar Ligi

40

11

6

23

42

70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

9

3

1

5

11

11

UEFA Konferans Ligi

18

12

-

6

44

23

TOPLAM

292

115

62

115

400

416

