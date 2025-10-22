Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 292 müsabakada 115 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta rakipleriyle yenişemedi.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 400 kez havalandırırken kalesinde 416 gol gördü.
"2" numaralı kupada 151. sınav
Fenerbahçe, 2009-10 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 150 karşılaşmada boy gösterdi.
Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 65 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 38 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, bu maçlarda 211 gol sevinci yaşarken kalesindeki 191 gole engel olamadı.
UEFA Avrupa Ligi'nde etkili
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda etkili performans ortaya koydu.
Sarı-lacivertliler, bu kulvarda 96 müsabakaya çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 47 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 28 beraberlik yaşarken 21 kez mağlup oldu.
Sarı-lacivertliler, rakip kalelere 139 gol attı, kalesinde 100 gol gördü.
Avrupa kupaları performansı
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
|
Organizasyon
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
UEFA Kupası
|
54
|
18
|
10
|
26
|
72
|
91
|
UEFA Avrupa Ligi
|
96
|
47
|
28
|
21
|
139
|
100
|
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
|
33
|
9
|
4
|
20
|
30
|
70
|
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
|
42
|
15
|
13
|
14
|
62
|
51
|
UEFA Şampiyonlar Ligi
|
40
|
11
|
6
|
23
|
42
|
70
|
Avrupa Kupa Galipleri Kupası
|
9
|
3
|
1
|
5
|
11
|
11
|
UEFA Konferans Ligi
|
18
|
12
|
-
|
6
|
44
|
23
|
TOPLAM
|
292
|
115
|
62
|
115
|
400
|
416