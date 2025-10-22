Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 292 müsabakada 115 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta rakipleriyle yenişemedi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 400 kez havalandırırken kalesinde 416 gol gördü.

"2" numaralı kupada 151. sınav

Fenerbahçe, 2009-10 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 150 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 65 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 38 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 211 gol sevinci yaşarken kalesindeki 191 gole engel olamadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde etkili

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda etkili performans ortaya koydu.

Sarı-lacivertliler, bu kulvarda 96 müsabakaya çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 47 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 28 beraberlik yaşarken 21 kez mağlup oldu.

Sarı-lacivertliler, rakip kalelere 139 gol attı, kalesinde 100 gol gördü.

Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 96 47 28 21 139 100 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 42 15 13 14 62 51 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 UEFA Konferans Ligi 18 12 - 6 44 23 TOPLAM 292 115 62 115 400 416