Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son maçında sahasında Spartak Trnava ile karşı karşılaştı.

Sarı-Lacivertliler, Slovak rakibini; Ferdi Kadıoğlu, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun (2) golleriyle 4-0 devirdi ve gruptan lider çıktı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Fenerbahçe, Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle sahasında karşılaştı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-0 kazanarak, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını Son 16 Turu'na yazdırdı. Bulgaristan'da oynanan maçta Ludogorets, Nordsjaelland'ı tek golle mağlup edince, Fenerbahçe grubu averajla lider olarak tamamladı.

Fenerbahçe'yi galibiyete taşıyan goller 36. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 48. dakikada penaltıdan Dusan Tadic, 59 ve 61. dakikalarda Edin Dzeko'dan geldi.

Bu galibiyetle Fenerbahçe grupta puanını 12'ye yükseltti ve aynı puanlı Ludogorets'in önünde grubu 1. sırada tamamladı. Nordsjaelland 10 puanla üçüncü ve Spartak Trnava 1 puanla son sırada yer alarak Avrupa kupalarına veda ettiler.