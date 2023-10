Sosyal hayatımız da, sakin, sevecen ve engin olmak her zaman iyidir. Gururlu yani mağrur olmak, kibirli olmak veya bana bir şey olmaz demek insanı çoğu zaman zarara uğratır. Bu konu da tarih en büyük şahittir. İşte gururlu ve kibirli olmanın iyi olmadığını en iyi anlatan tarihi olay şöyledir:

¨Atinalı mimar Daedalus işlediği bir suç nedeniyle sürgün edildiği, Girit’te Kral Minos tarafından, insan yiyerek beslenen yarı boğa yarı insan biçimindeki Minotor adlı oğlunu hapsetmek için bir labirent inşasıyla görevlendirilir. Daedalus içinden çıkılması mümkün olmayan bir labirent inşa eder ve Minotor yakalanarak oraya hapsedilir. Çünkü Girit Kralı Minos'a yenilen Atinalılar, barış anlaşması gereğince dokuz yılda bir, Minotor adlı öküz başlı canavara yedi genç kız ve erkeği kurban etmek zorundadır. Canavar için sürekli 7 kadın 7 erkek kurban olarak labirente atılmaktadır.

İnsanlar buna başkaldırsa da krala bir şey yapamazlar. Fakat bu yıl sıra kim de acaba bana ve ailemdeki birine sıra ne zaman gelecek diyen Atina halkı korku panik halindedir.

Akıl almaz ve bu vahşet ne zaman duracak diye konuşulurken, Atina Kralı’nın oğlu Theseus, kurban adayı olarak canavarla savaşıp onu öldürmek amacıyla Girit’e gider. İşi bitince içeriden çıkabilmek için Daedalus’a bunu nasıl yapacağını sorar. Babasına ise eğer muzaffer olursa dönüşte beyaz bir yelken açacağını söyler. Daedalus ve Kral Minos'un kızı Ariadne, Minotor'un içinde bulunduğu labirentten çıkabilmesi için ona bir ip yumağının ucunu labirentin girişinde bir yere bağlayarak ilerlemesini ve dönüşte de ipi izlemesini söyler. Theseus labirente girer, canavarı bulur, onu öldürür, Kral Minos'un kızı Ariadne, Theseus'a âşık olur ve ona bir ip yumağı verir. Theseus, Minotor'u çıplak elleriyle öldürür, Atinalı gençleri kurtarır ve ip yumağını kullanarak labirentten çıkmayı başarır. Thesseus, kral Minos’un kızı Ariadne’ye aşıktır. Babası izin vermediği için onu Girit’ten kaçırır. Ancak Nakşa Adası’nda mola verdiklerinde onu adada ¨unutur¨.

Theseus, Atina'ya yaklaştıklarında da beyaz yelkeni çekmeyi unutur. Kıyıdan koyu renk yelkeni gören baba Egeus, denize atlayarak intihar eder (Ege Denizi'nin adını bu olaydan aldığı söylenir). Babasının trajik ölümünden sonra Theseus, Atina kralı olur

Kızının kaçırılmasına ve Theseus’u çok kızan Minos, labirentin sırrını Theseus’a veren Daedalus’u cezalandırmak için onu yapım da kendisine yardım eden oğlu İkarus ile labirente hapseder. Daedalus’un yaptığı labirent öyle karmaşıktır ki kendisi bile çıkış yolunu bulamaz. Üstü açık olan labirentin üzerinden uçan kuşların dökülen tüylerini toplar, sonra bu tüyleri balmumuyla yapıştırarak kanatlar yapar.

İkarus’la birlikte bu kanatları kollarına bağlarlar ve uçmak için hazırlanırlar. Daedalus, İkarus’a çok alçaktan uçmamasını çünkü öyle yaparsa denizin neminin kanatları ağırlaştıracağını ve dolayısıyla uçmayı engelleyeceğini, çok yüksekten de uçmamasını çünkü o zaman da güneş ışınlarının tüyleri tutan balmumunu eriteceğini anlatır.

Birlikte uçarak labirentten çıkarlar ve yükselmeye başlarlar. Girit halkı şaşkınlık ve sevinçle onları izler. İkarus, uçmanın verdiği keyifle babasının sözlerini unutur ve yükselmeye devam eder. Yükseldikçe, her şeye tepeden bakmaya ve kendisini üstün görmeye başlar, güneşe yaklaştıkça, balmumunun eridiğini, kanatların kopmaya başladığını fark edemez. Sonunda kanatlar kopar ve İkarus Ege Denizi’ne düşerek boğulur. ¨

Amerikalı yazar Peter Beinart, Yunan Mitolojisi’nin hazin öykülerinden birisi olan bu öyküden hareketle İkarus Sendromu adını taşıyan kitabında aynı adla anılan bir yönetim ilkesi geliştirmiştir. İşlerin iyi gittiğine aldanıp ¨bize bir şey olmaz¨ düşüncesine kapılarak denetimi gevşetmek akıllıca bir yaklaşım değildir. Yönetim her zaman dengeli olmalıdır. İnsan, bazen kendisini her şeyden üstün, her şeye hâkim gibi görebilir.

İşte o zaman denetim mekanizmaları devreye girmeli ve onu uyarmalıdır. Aksi takdirde işler iyi giderken pek sorun yaratmazmış gibi görünen bu kendini üstün görmeye dayalı ¨bize bir şey olmaz¨ yaklaşımı, işler kötüye gitmeye yönelince sorunlar yaratmaya başlar. Gurur, kibir, kendini beğenmişlik, yenilmezlik havasına girmek bir kişinin veya yönetimin içine düşebileceği en büyük hatadır.

Beinart, kitabında Amerikan yönetiminin tarihsel olarak bu zaafların içinde olduğunu anlatıyor. İkarus Sendromu, yalnızca devlet yönetimleri için değil şirket yönetimleri için de tedavi edilmesi gereken önemli bir hastalığı ortaya koyuyor.

Bir İtalyan Atasözü der ki: ¨Ata kibirli binen, eve yürüyerek döner. Bu hikâye de kibirlenmeme yani gururlanmama konusunda bizim kültürümüz de belki de dünya da tek örnek olan Osmanlı padişahlarıdır. Osmanlı’da padişahlar, Cuma günü camiye giderken iki sıra Muhafız Alayı ve halk; ¨Padişahım çok yaşa¨ diye bağırırdı. Ama Padişahın, nefsanî duygularına, halkın da tezahürat ve iltifatlarına mağlup olmaması için, bu defa da Muhafız Kıt'ası hafif bir sesle:

"Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var!" nakaratı ile ikazda bulunurdu. Bakınız, Ozan Teslim Abdal gururlu değil de engin olmayı ne güzel özetlemiş:

Gel ha gönül havalanma

Engin ol gönül engin ol

Dünya malına güvenme

Engin ol gönül engin ol

Ben de diyorum ki; ¨fazla gurur, insanı yere vurur. ¨