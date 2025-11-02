Tekke, “Birer puan, iki takımın da hak ettiği bir puan gibi gözüktü. Şu an Avrupa’daki en formda, en iyi kadrolardan bir tanesiyle ve böyle bir atmosferde karşılaştık. Genç oyuncuların 3 ay önce bir araya geldiği, belli oyun şablonlarında oynamaya çalışan, kendine cesaret arayan ve hedef belirleyen bir takımız. Bugün özellikle oyunun ilk bölümünde bence gayet üstündük. Yakaladığımız fırsatlar vardı diyebilirim. Rakibimiz, ilk yarının son bölümündeki geçişlerde tehlike yarattılar açıkçası. Galatasaray’ın en iyi olduğu taraf bu. İyi bir takıma ve Türkiye’nin üzerinde bir kadroya karşı oynadık. Dolayısıyla buradan bize kalan bir puanı artı görebiliriz.

"Cesur oynadık"

Oyuncularıma da söyledim, onlarla gurur duyduğumu bir kez daha buradan ifade etmem lazım. En önemlisi; cesurca oynadık. Bu cesaret bizi ileriye taşıyacaktır. Oyunun son bölümünde 10 kişi kaldık. Savic’in sakatlanıp oyuncan çıkmasından sonra ‘savunma zorunluluğu’ diyelim buna, bunu gayet iyi yaptık. Her iki takım açısından bence hak edilmiş birer puan denilebilir. Bizim açımızdan artısı, cesaretimizi daha bir üst noktaya çıkardık diyebilirim” dedi.