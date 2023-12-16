90’lardan okudu, unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Süperstar Ajda Pekkan, efsane sanatçı Barış Manço ve unutulmaz sanatçı Kayahan şarkılarından potbori yaptı, Dönülmez Akşamın Ufkundayız şarkısındaki yorumu izleyenleri ağlattı. Yunus Emre’den şarkı seslendirdi. Eski Dostlar şarkısındaki performansı muhteşemdi. Ellerim Bomboş, Oynatmaya Az Kaldı, Avuç İçi Kadar Mutluluk ve diğer şarkılarıyla Fatih Erkoç konserinden izlenimleri anlatacağım bugün sizlere…

Ben ve eşim Gökçen, iş çıkışı ve yoğun İstanbul trafiğine aldırmayıp, Avrupa yakasından yola çıkıp, Caddebostan Kültür Merkezi’nde konserdeki yerimizi almıştık. Aylar öncesinden almıştı eşim biletleri. En önden seçmiş yerimizi. Dört yüz kişilik salon tamamiyle doluydu. Saat akşam 20.30’u gösterdiğinde usta sanatçı Fatih Erkoç sahnedeydi. Sanki yılların tüm birikimini yanında getirmişti.

Sahnede 70 yıllık ömrüne sığdırdığı anılarını da anlattı. Eğitim hayatıyla ilgili anıları gerçekten ilginç. “Babam ud sanatçısıydı, annem ise rahmetli, muhafazakar bir kadındı. Fatih’te otururduk. Nasıl bir araya gelmişler bilmem. Çok yaramaz bir çocuktum. Daha ilkokul 3’te sınıfta kaldım. Ortaokulda annem beni yatılı konservatuara yazdırdı Tabi yaramazlığım nedeniyle. Ortaokulda fizik dersinden, lisedeyken de tarih – coğrafya dersinden sınıfta kalmışım. Toplamda üç yılım gitmiş. Yaşım da artık 17. Sahne alıp para da kazanmaya başlamışım. Okulu o yıllarda yarıda bıraktım.” Burada trambon, piyano ve kontrabas eğitimi almış Fatih Erkoç. İstanbul Gelişim Orkestrasına girer. 1971’de Nihayet adlı bir albüm çıkarır. Kısa bir dönem trombon sanatçısı olarak İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nda görev alır. 11 yıl Norveç’te kaldıktan sonra Türkiye’ye kesin dönüş yapar. Yıllar sonra dışardan liseyi ve İstanbul Üniversitesi devlet konservatuvarını bitirir Fatih Erkoç. “Çocukları yaramaz diye sınıfta bırakmayın.” sözleri yine alkış aldı sahnede.

1986 ve 1989 yıllarında Kuşadası Altın Güvercin şarkı yarışmalarında iki kez birincilik, 2008 yılında Altın Kelebek Ödüllerinde Türk Sanat Müziğine katkı özel ödülü, 2017’de İstanbul Caz Festivali’nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Fatih Erkoç’un aldığı ödüllerden bazıları. Yol Verin A Dostlar, Penceremden Gökyüzüne, Seher Yeli ve Babamdan Miras gibi toplamda 16 albüm hazırlayan Erkoç, son olarak 2018 yılında 5. Boyut adlı albümünü hayranlarıyla buluşturdu.

Fatih Erkoç’un müzikal birikimi, sanki sadece usta sanatçının kendisinde değil, konsere gelen hayranlarında da vardı. Tüm şarkılara bir koro halinde eşlik ettiler. Fakat sahnede dikkat çeken bir isim daha vardı. Özellikle tek başına okuduğu şarkılardaki performansı oldukça başarılıydı. Fatih Erkoç orkestrasındaki isimleri tek tek tanıttığında öğrendik ki, bu isim Fatih Erkoç’un kendisi gibi sanatçı olan kardeşi Sinan Erkoç’un kızı Serra Erkoç’muş. Eee, armut dibine düşer derler, Serra Erkoç da amcası Fatih Erkoç’un konserine ayrı bir renk katmış oldu.

Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı Fatih Erkoç. Hiç ara vermeden sahnedeydi. Dinamizmi genç sanatçılarla yarışacak nitelikteydi. Bizi bazen özlediğimiz o eski günlere götürdü. Bazen gözlerimiz buğulandı.” Merak etmeyin kalbimde pil yok ama stent var.” dedi, bir an olsun yerinde duramadı. Özellikle Emmoğlu şarkısının caz ve rock versiyonu muhteşemdi.

Bir sonraki Fatih Erkoç konserini kaçırmayın derim. Özellikle 90’lı yılların samimiyetini özleyenler, bu konser tam size göre. Bir de daha fazla değerini bilmek lazım artık gerçek sanatçıların Ne diyelim Allah, Fatih Erkoç’a uzun ömürler versin, biz de usta sanatçının konserlerinde daha çok buluşalım. Bu arada böylesi güzel bir konsere iki bilet bulan eşime de ayrıca teşekkür ederim. Bu yazı çıktıysa eşim sayesinde… Haftaya yeni yazımda daha görüşmek dileğiyle…

