İSTANBUL - Fatih Merkez Kütüphanesi'nin önünde kurulan tercih çadırında; gençlerimizin YKS tercih döneminde karşılaşabilecekleri sorulara çözüm bulmak, onlara rehberlik etmek ve motivasyonlarını artırmak için uzman eğitmenler ve danışmanlar görev alacak. Her gün 10:00-20:00 saatleri arasında hizmet verecek olan çadır, gençleri başarıya taşıyacak bilgi ve desteği sunacak. Fatih Belediyesi bu projeyle, gençlerin kendi potansiyellerini keşfetmelerine ve en doğru kararları vermelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Fatih Merkez Kütüphanesi önünde kurulan "Destek Yanında" çadırına tüm gençler bekleniyor.

HABER: EMİR YÜCEL