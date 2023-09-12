Rabat
Fas İçişleri Bakanlığı, 8 Eylül gecesi meydana gelen depremle ilgili güncel bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasında, 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle can kaybının 2 bin 901'e, yaralı sayısının ise 5 bin 530'a çıktığı belirtildi.
BM: Talep olması halinde Fas'a yardım etmeye hazırız
Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, AA muhabirine konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
BM'nin Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde depremin ardından BM'nin hazırda beklediğini belirten Haq, "Hükümetin talep etmesi halinde destek vermeye hazırız." ifadesini kullandı.
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem
Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Deprem Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.
İçişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, depremde 2 bin 862 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 562 kişinin yaralandığını bildirmişti.
AA