Genç, dinamik, sanata ve sanatçıya oldukça saygılı, ilk önce sanatçı ve sanatseverini düşünen, koruyan dürüstlüğü ilke edinmiş kurumsal bir davranış kültürü ile hareket etmektedir. Koleksiyonluk sanat eserleri piyasasında sanatçı ve sanatseverler için oldukça farklı ve özenli olmaya çalışıyor, geleceğe kalacak olan kültür mirasımıza büyük bir değer atfederek bugünden önünde saygıyla eğiliyor.

Ülkemiz sanat alanında dijital tasarım ve teknolojiyi kullanan bir galeri yoktu belki de ama Galeri Valart bunu da reel sanat eserlerinin yanına ikinci bir alan olarak eklemeyi başardı ve NFT, Talking Art, Game Industry Art'ı da türk çağdaş sanatı ile buluşturdu. Bu tek başına bir farkındalık yarattı zira dünya sanatı çok zaman önce teknoloji ile uyumlandı. Şimdi Galeri Valart ile Türkiye'de bir teknoloji-sanat devinimi de gerçekleşmeye başladı. Bu alanda türk çağdaş ressamlarının eserleri yabancı sanatseverlerin koleksiyonlarına dâhil oldu.

Galeri Valart'ın ileriye dönük hedeflerinde ülkemiz sanatını dünya çapında sergiler ve galerilerle buluşturmak da var. Bunun için yoğun bir çalışmaları var ve uygun yerde uygun zamanda yurtdışında sanatçılarımızı temsil etmeyi planlıyorlar. Aynı zamanda dünya çapında tanınan Fransız Atelier Des Lumieres'in türk sanatına uygulanmış halini de gerçekleştirme planları var ve bu projeye de start vermişler.