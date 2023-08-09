Haber: Mert Osman Erman

Araştırma, sosyal medya platformunun kullanımının artmasıyla 72 ülkedeki refahın nasıl değiştiğini inceledi.

Araştırmacılar, sosyal medyanın psikolojik olarak zararlı olduğu yaygın inancına karşı çıkıyorlar.

Birçok ülke, İngiltere dahil, sosyal medya kullanıcılarını çevrimiçi zararlardan korumak için yasama düzenlemeleri yapmayı düşünmektedir.

Meta, Facebook'un sahibi olan şirket, içeriden bilgi verenlerin ifadesi ve sızıntılara dayalı basın haberlerine ilişkin tartışmalara maruz kaldı. Bu, şirketin kendi araştırmasının bazı kullanıcılar üzerinde olumsuz etkileri olduğunu gösterdiğini öne sürdü.

Bu araştırma yalnızca Facebook'u inceledi ve Meta'nın Instagram gibi diğer platformlarını içermedi.

OII'den Profesör Andrew Przybylski, çalışmanın şu soruya cevap vermeye çalıştığını söyledi: "Ülkeler sosyal medya ile daha doyurulduğunda, nüfuslarının refahı nasıl görünüyor?"

Dedi ki: "Bu, refah için kötü bir şey olduğu yaygın olarak düşünülüyor. Ve bir araya getirdiğimiz veriler ve analiz ettiğimiz veriler, bu durumun öyle olmadığını göstermedi."

Profesör Przybylski'nin daha önce yaptığı OII çalışması, gençlerin teknoloji kullanımı ile ruh sağlığı sorunları arasında az bir ilişki olduğunu bulmuştu.

Ancak rapor yalnızca ulusal düzeyde Facebook kullanımının genel etkisine baktı. Genel sonuçlar, belirli savunmasızlıklara sahip insan gruplarının Facebook kullanımının etkisini ortaya çıkarmazdı.

Örneğin, küçük gruplardaki olumsuz etkileri atlatan olumlu etkiler tarafından dengelenirse, Profesör Przybylski kabul etti ki, belirli kullanıcı gruplarının üzerindeki olumsuz etkileri gözden kaçırabilir.

Ayrıca, öz-yaralanmayı teşvik eden içerik gibi belirli içerik türlerinin sunduğu riskleri incelemek için ayrıntılara inmedi.

Profesör Przybylski için, çalışmanın temel politika dersi, araştırmacıların sosyal medyanın etkisi hakkındaki soruları yanıtlamak için teknoloji şirketlerinden daha iyi verilere erişmeye ihtiyaç duyması gerektiğiydi:

"Biliyorsunuz, sosyal medya hakkında bir avuç kişi kurt kükremesi yapıyor. Ama aslında verilerimiz yok, bir kurt dedektörü inşa etmek için ihtiyacımız olan malzemelerimiz yok," dedi.

İngiltere'nin Çevrimiçi Güvenlik Yasası (OSB), yasalaşma sürecinin son aşamalarında. İnsanları çevrimiçi tehlikelerden korumayı amaçlıyor.

Ancak Londra Ekonomi Okulu'ndan Profesör Sonia Livingstone, çalışmanın OSB'ye olan ilgisinin sınırlı olduğunu uyardı.

"Yazarların geniş eleştirisi - ekran süresi kaygılarının sağlam kanıtlarla desteklenmediği - adil. Ancak burada rapor edilen çalışma, mevcut düzenleyici veya klinik tartışmalara yararlı olmayacak kadar genel," dedi.

Ve OSB, özellikle çocukları koruma önceliği olarak belirlemesine rağmen, araştırma gençleri ayrı bir grup olarak incelemiyor ve "çoğunlukla çocuklar Facebook kullanmıyor."

"Bunun bana yarım yüzyıl televizyonun ne fark yarattığını sorduğu bir konferansı hatırlattı. Nasıl tek bir cevap olabilir?" dedi.

Ancak verilere erişime dayalı daha fazla araştırma çağrısını destekledi.

Profesör Przybylski ve Matti Vuorre tarafından hazırlanan ve akran değerlendirmesine tabi tutulan araştırma, büyük bir miktarda Facebook tarafından sağlanan verilere dayanıyor. Her iki araştırmacı da şirketten bağımsızdır ve araştırma teknoloji devi tarafından finanse edilmemiştir.

Facebook, araştırmacılara, 2008-2019 yılları arasında her ülkedeki kullanıcı sayısının iki yaş aralığına, 13-34 ve 35 yaş üstü, bölünerek nasıl büyüdüğünü gösteren verileri verdi.

OII ekibi, bu verileri Gallup Dünya Anketi tarafından kaydedilen, neredeyse bir milyon kişiyi temsil eden refahla karşılaştırdı.

Araştırmacılar, genel olarak, sosyal medya kullanımının artmasının psikolojik refah üzerinde olumsuz bir etki yaratmaya bağlı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını söylüyorlar.

Psikoloji ve Bilim İletişimi Profesörü Peter Etchells, "genel çizimler" çalışmasının büyüleyici olduğunu söyledi.

Ancak - yazarların açıkça belirttiği gibi - nedensellik hakkında hiçbir şey söylemediğini belirtti. Ancak teknoloji şirketlerinin araştırmacılara kapılarını açmasının değerini gösterdiğini belirtti.

Meta, Facebook'un sahibi olan şirket, bir sosyal medya firmasının iç verilerini kullanan "türünün ilk örneği" bir çalışmanın, politika yapıcılar, ebeveynler ve akademisyenlerle verimli görüşmelere yol açmasını umduğunu söyledi. "Tam resmi anladığımızda, iyilik hali ile mücadele edenlere destek olabiliriz," dedi.