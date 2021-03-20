M. Kemal SALLI

KAZAKİSTAN’IN PARLAYAN EĞİTİM YUVASI
Geçtiğimiz yıllarda sık sık gittiği Kazakistan’da çeşitli platformlarda konferanslar veren Taşağıl hocamızın bu yıl neler yaptığını öğrenmek istedik. Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, pandemi koşullarında öğrencilerine ve özellikle Kazakistan’daki öğrencilerine nasıl ulaşabildiğini özetle şöyle anlattı:
BOZKIRIN BAĞRINDAN YENİ TARİHÇİLER DOĞUYOR
Türk Dünyasının ortasında jeo-politik konumuyla çok önemli yere sahip Kazakistan, bağımsızlığının 30.yılına, ekonomik ve siyasi alanlarda çok önemli atılımları gerçekleştirmiş olarak girmektedir. Kardeş ülke Kazakistan’ın bu başarılarında yüksek öğretim kurumlarına yapılan yatırımların ve gerçekleştirilen reformların büyük etkisinin olduğu görülmektedir.
Binlerce yıllık tarihimizi, Çin kaynaklarında yaptığı araştırmalarda ve atayurdumuzun çeşitli bölgelerinde yaptığı alan çalışmalarında elde ettiği verilerle anlatan ünlü tarihçimiz Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, bilgi ve birikimlerini, yalnız Anadolu gençliğine değil, atayurttaki gençlerimize de aktarabilmek için her fırsatı değerlendirmeye çalışıyordu.
Geçtiğimiz yıllarda sık sık gittiği Kazakistan’da çeşitli platformlarda konferanslar veren Taşağıl hocamızın bu yıl neler yaptığını öğrenmek istedik. Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, pandemi koşullarında öğrencilerine ve özellikle Kazakistan’daki öğrencilerine nasıl ulaşabildiğini özetle şöyle anlattı:
“ONLINE DERSLER, BİZLER AÇISINDAN DA, ÖĞRENCİLER AÇISINDAN DA İLGİNÇ BİR DENEYİM OLDU”
“Kazakistan’ın yükselen yüksek öğretim kurumları içinde Evrazya Üniversitesi parlayan bir yıldız gibi seçilmektedir. Yenileşmelerin başladığı tarihten itibaren kendi alanımda genç Kazak tarihçi adaylarına dersler vererek ve danışmanlık yaparak katkı sunmaktayım. Kazak gençlerimizin tarihimize kültürümüze duydukları ilgi beni mutlu ediyor. Bilgi ve birikimlerimi atayurttaki gençlerimize aktarmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım.
2020/2021 eğitim öğretim yılının 1. Sömestir döneminde başkent Nur-Sultan’da açılmış olan ilim yuvası Evrazya (Avrasya) Üniversitesi’nde de ders verme fırsatı buldum. Zaten, geçtiğimiz yıllarda Kazakistan’ın farklı üniversitelerinde, tarihimiz ve kültürümüz konularında çeşitli dersler vermiştim.
Bu sene bütün dünyayı olumsuz etkileyen salgından dolayı, uzaktan Online ortamda ders vermek de, hem biz öğretim üyeleri hem de öğrenciler açısından ilginç bir deneyim oldu. Böylece, biraz olsun Orta Asya bozkırlarına karşı duyduğum özlemi giderirken, katıldığım konferanslarda dostlarımla görüşebilme fırsatı bulmuş oldum.
“GÖZLERİ PIRIL PIRIL PARLAYAN GENÇLERİMİZE DERS VERMEK BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR”
Lisans derslerimde, Avrasya Bozkırlarında tarihin en eski devirlerinde başlayarak, 12. yüzyıla kadar, Türk kökenli halkların tarihlerini anlattım. Türk halkları tarihini hangi bakış açısıyla incelememiz gerektiğini açıkladım. Gözleri pırıl pırıl parlayan çok sevgili öğrenciler dersleri ilgi ile takip ettikleri gibi, sordukları sorularla ne kadar meraklı olduklarını gösteriyorlardı. Gençlerimizin tarihimize meraklı olmaları beni çok mutlu ediyor.
Daha sonra doktora öğrencilerine tarih metodu, tarih ekolleri, dünyada ve Türkiye’de tarihçilik konularında dersler verdim. Uzmanlaşacakları konular üzerine kendi görüşlerimi sunarak, orijinal tez yapmanın yollarına işaret ettim. Geleceğin büyük tarihçileri olacakları ve Kazakistan’a hizmet edeceklerine eminim. Gerçekten, sadece Kazak tarihi değil, bütün Türk Dünyası tarihinin problemlerini çözecek konular üzerine çalışıyorlar. Burada, sayın dekan ve bölüm başkanının diğer öğretim üyelerinin başarılarını vurgulamak ve kutlamak isterim. Gerçekten, tarihlerine ve kültürlerine sahip çıkan bir Kazak gençliği yetişiyor.
Evrazya (Avrasya) Üniversitesi, Orta Asya bozkırlarında parlayan yıldız Nur-Sultan’da, eski adıyla Astana’da kurulmuş ve kısa zamanda, bilimsel, akademik ve öğretim alanında çok önemli, seçkin işler yapmıştır. 1996’da açılan bu yüksek öğretim kurumu bu sene 25. Yılını kutlayacaktır. Evrazya Üniversitesi çatısı altında yetişen Kazak bilim adamları, Kazakistan’ın her yerinde ve Türk Dünyası’nda çok çeşitli alanlardaki gelişmelere fayda sağlayacaklardır. Avrazya Üniversitesi, kısa tarihi olmasına rağmen, 2020 yılında dünya üniversite sıralamasında 357. sıraya yükselebilmiştir. Yani, bozkırların ortasında bir yıldız gibi parlamaktadır.
Evrazya Üniversitesi’nin Tarih Fakültesi’nin başında dekan olarak çok değerli dostum ve meslektaşım Prof. Dr. Tilegen Sadıkov bulunmaktadır. Çok değerli akademik çalışmalarının yanında fakülteyi geliştirmek için çok gayret sarf etmektedir. Benim ders verdiğim ve doktora danışmanlıklarını yürüttüğüm Kazakistan Tarihi Bölümünün başında ise genç dinamik ve başarılı Ganizhamal İmankızı görev yapıyor. Kendisi bölümünün gelişmesi için aşırı şekilde çalışıyor. Ayrıca bilimsel çalışmalarını da ihmal etmiyor. Hem lisans hem de yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin problemleriyle yakından ilgileniyor. Onların yaptığı çalışmalar ile Evrazya Üniversitesi Tarih Fakültesi ve özellikle Kazakistan Tarihi Bölümünün geleceğinin parlak olduğunu, orada yetişecek gençlerin bu ülkeye ve Türk Dünyasına büyük fayda sağlayacağına inanıyorum.
Türk Dünyasının geleceği aydınlık yıldızı Kazakistan yaptığı atılımlarla birçok alanda yeni gelişmelere sahne olurken eğitim-öğretim de bundan nasibini aldı. Özellikle devletin desteklediği yüksek lisans ve doktora öğrencileri yurt dışına çıkarak başka ülkelerde araştırmalar yapmaktadırlar. Bu program çerçevesinde çok sayıda Kazak yüksek lisans ve doktora öğrencisi Türkiye’deki Yeditepe Üniversitesi’ni ziyaret etmiştir. Öğrenciler derslere katılmalarının yanında kütüphanelerde araştırma yaparak kendilerini geliştirmişlerdir. Ayrıca seminerlere katılarak bilimsel fikir alışverişinde bulundular.
Kazak gençliğinin tabii ki kendi tarihini doğru öğrenme hakkı vardır. Bunu da yetiştirdikleri kendi tarihçileri sayesinde gerçekleştireceklerdir. Bizim görevimiz genç tarihçi adaylarına yardım etmek yol göstermektir. Bağımsızlığının 30. Yılını kutlayan Kazakistan’ın çok değerli tarihçileri 1991 sonrası kendi tarihlerini daha düzgün bir şekilde araştırıp yazmak yolunda çok önemli kazanımlar elde etmişlerdir.
Türk Dünyasında Kazakistan’ın yeri ve önemi çok büyüktür. Ortak tarihimizi yazmaya teşebbüs etsek mutlaka Kazakistan coğrafyasını bunun ana noktalarından biri yapmamız gereği vardır. Bundan dolayı Evrazya Üniversitesi’nde yetişen ve yetişecek tarihçilerin rolü büyük olacaktır. Kendilerine başarılar ve aydınlık gelecek diliyorum.”