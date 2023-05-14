İSTANBUL- Eczacıbaşı Topluluğu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 şehrimizi etkileyen deprem felaketinin ardından bölgeye ulaştırdığı ayni ve maddi yardımlara psikolojik desteği de ekliyor. Kapsayıcı ve bütünsel bir yaklaşımla yeni bir sağlık ekosistemi sunan Eczacıbaşı Evital, Türk Psikologlar Derneği ve İhtiyaç Haritası iş birliğinde depremzedelere psikolojik destek sunmak amacıyla bir araya geldi. “İyilikle Buluşalım” projesi kapsamında Türk Psikologlar Derneği üyesi psikologlar, evital platformu üzerinden İhtiyaç Haritası aracılığıyla depremzedelerle buluşacak ve psikolojik destek sunacak. 500’e yakın psikoloğun gönüllü olarak yer alacağı proje kapsamında ayda 4.000’den fazla online görüşme ile psikolojik destek verilmesi amaçlanıyor.

“Eczacıbaşı Evital’in misyonunun temelinde her insanın sağlıklı yaşam hakkına sahip olması yatıyor” diyen Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar CEO’su ve Eczacıbaşı Evital Başkanı Emin Fadıllıoğlu, “evital olarak en temel hedeflerimizden biri, sağlık çözümüne ihtiyaç duyan ve bu çözümleri sunan paydaşları bir araya getirmek. Ülkemizin yaşadığı bu zor günlerde biz de Türk Psikologlar Derneği ve İhtiyaç Haritası’yla güçlerimizi birleştirerek evital aracılığıyla depremzedelerimize destek olmayı amaçladık. Türk Psikologlar Derneği (TPD) üyesi gönüllü psikologlarımız ile depremzede vatandaşlarımızı platformumuzda buluşturarak iyiliği çoğaltacağımıza inanıyoruz. ‘İyilikle Buluşalım’ projemizde İhtiyaç Haritası’nın ve TPD’nin değerli iş birlikleri için kendilerine teşekkür ederim” dedi.

HABER: GİZEM ÇAKAL