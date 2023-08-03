Haber: Beyza Betül Cihan

1950'li yıllarda dönemde 21 yaşında olan Ümit Etyüzen, henüz 16 yaşındaki Niyazi Üzmez'den hamile kaldı. Ümit Etyüzen, 'apar topar' tuğla fabrikasında bekçi olarak çalışan Enver Zorlukaya ile evlendirildi. İddiaya göre Zorlukaya, başta bebeği istemedi. Bebek doğunca Zorlukaya, bebeği dere kenarına bıraktı. Ancak daha sonra pişman olan Zorlukaya, bebeği dere kenarından alarak Ümit Etyüzen ile büyütmeye başladı. Ümit Etyüzen, kızına Kalbiye ismini verdi ve Zorlukaya'nın nüfusuna kaydettirdi.

Manisa’da yaşayan 72 yaşındaki Kalbiye Sağlam, uzun yıllar boyunca ünlü iş insanı Niyazi Üzmez'in evinde hizmetçi olarak çalıştı. Ancak hayatı, birden bire değişmişti. Kalbiye Sağlam, Niyazi Üzmez'in babası olduğunu öğrendikten sonra büyük bir servete ortak oldu.

Uzun yıllar boyunca emek verdiği iş insanının ailesiyle olan bağından habersiz yaşayan Kalbiye Sağlam, bu beklenmedik gerçeği öğrenince hayatı adeta baştan sona değişti. Niyazi Üzmez'in babası olduğunu öğrenen Kalbiye Sağlam, kendisine ait olmayan 1 milyarlık servete sahip oldu.

Bu büyük sürpriz, Sağlam ve ailesinin yaşamını köklü bir şekilde etkiledi. Bir servet sahibi olan Kalbiye Sağlam, bundan sonraki yaşamında farklı imkanlara sahip olacak.

Kalbiye Sağlam'ın uzun yıllar süren hizmetçilik hayatı, Niyazi Üzmez'in babası olduğunu öğrenmesiyle tamamen farklı bir yöne evrildi.