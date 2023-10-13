İstanbul

Ulusal Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre, sektöre büyük bir ivme kazandırmayı hedefleyen ve bu yıl 9'uncusu düzenlenen fuar, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Uluslararası pazarda yer almak ve global iş birlikleri kurmak isteyen firmalara fırsatlar sunan fuarın 120 ülkeden ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.

Evcil hayvan ürünleri, malzemeleri ve aksesuarlarına dair bir çok ürünün bulunabileceği fuar, bundan önceki etkinliklerde toplam 233 bin 815 kişi tarafından ziyaret edildi.

Kediden köpeğe, kuştan balığa kadar birçok farklı evcil hayvan türü için en güncel ürün ve hizmetlerin sergilendiği fuarda, evcil hayvan sahiplerinin ihtiyaç duyabileceği mama, yem, oyuncak, kuaför, kozmetik ve bakım ürünleri, sağlığı destekleyici ürünler, kedi kumu, akvaryumlar, temizlik malzemeleri, evcil hayvanlar için özel olarak tasarlanmış kıyafetler ve aksesuarlar gibi geniş bir ürün yelpazesi ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Fuar alanında bir firma tarafından sergilenen ultra lüks evcil hayvan yatakları yüksek fiyatıyla dikkati çekiyor.

Teknolojinin getirdiği yenilikler, evcil hayvan sahiplerinin yaşamlarını kolaylaştırmanın yanı sıra onların yaşam kalitesini de artırıyor. Uzaktan evcil hayvan kontrol otomatları, bu yeniliklerin başında geliyor. Fuar alanında bu tür teknolojiler yakından görülebiliyor.

Evcil hayvanlara özel kuaförler

Evcil hayvanların bakımlarını en iyi şekilde yapmak isteyenler için de etkinlikler düzenlenen fuarda, evcil hayvan bakımındaki en yeni eğilimlerin yakından gözlemlenmesi fırsatı sunuluyor. Fuarda, evcil hayvanlara özel kuaförler hünerlerini sergiliyor.

Fuar bu yıl, evcil hayvanseverlera ilişkin dikkati çeken etkinlikler arasında "Pet Fashion Show" öne çıkıyor. Evcil hayvan bakım ve stil eğilimlerinin ne yönde ilerlediğini merak edenler için çeşitli eğitim ve şovlar da fuar alanında düzenleniyor.

Çağdaş Grooming ekibi fuar boyunca en güncel köpek ırk tıraşı, süsleme ve eğitimi konularında bilgilendirici gösteriler yapıyor. Ukrayna Grooming ekibi ise Pomeranian, Maltipoo Poodle ve Maltese gibi özel türler için tıraş gösterileri ve etkinliklere imza atıyor.

Fuar boyunca, farklı konularda uzmanlaşmış konuşmacıların katılımıyla seminerler de düzenleniyor.

"Türk pet sektörü globalde de önemli bir konuma sahip"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulusal Fuarcılık Genel Müdürü Selçuk Çetin, fuarın evcil hayvan sektörünü bir araya getirdiğini belirterek, "Evcil hayvan ürünleri sektörü, son yıllarda müthiş bir büyüme ivmesi gösterdi, son 5 yılda yüzde 150'lik bir büyümeyle 250 milyar dolarlık pazar haline geldi. Bu büyümenin arkasında, pandemi sürecinde evlerimizde geçirdiğimiz vakit, hayvanlarımıza olan artan ilgimiz ve sektördeki yenilikçi yaklaşımlar yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu alandaki potansiyeline işaret eden Çetin, "Türkiye pet sektörü, yalnızca iç pazarda değil, global pazarda da önemli bir konuma sahip. 1 milyar dolarlık toplam tüketici rakamlarına yaklaşan sektörümüzde, 250 milyon dolarlık bir bölümü ihracat oluşturuyor. Bu rakamı önümüzdeki yıllarda daha da artırmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.