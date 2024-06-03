İlki 1960'ta yapılan ve 4 yılda bir organize edilen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 17'ncisi 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek.

A Grubu'nda yer alacak ev sahibi Almanya; İskoçya, Macaristan ve İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

Tarihinde 4 FIFA Dünya Kupası, 3 Avrupa Şampiyonası ve 1 Konfederasyon Kupası şampiyonluğu bulunan Almanya, ev sahibi olduğu EURO 2024'ün en önemli favorilerinden biri olacak.

İkinci kez ev sahibi

Almanya, bu yıl 17. kez düzenlenecek turnuvaya ikinci kez ev sahipliği yapacak.

Kuzey Batı Avrupa ülkesi, 2018'de turnuvayı düzenlemek için Türkiye ile yarıştı. UEFA İcra Komitesinde yapılan oylamada 4'e karşı 12 oy alan Almanya, turnuvayı düzenlemeye hak kazandı.

Batı Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 1988 Avrupa Futbol Şampiyonası, 8 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. Dörderli 2 grupta oynanan ilk turda A Grubu'ndan ev sahibi Batı Almanya ile İtalya çıktı. B Grubu'nda ise Sovyetler Birliği ile Hollanda tur atladı.

Yarı finalde Hollanda, Batı Almanya'yı, Sovyetler Birliği ise İtalya'yı eleyerek finale yükseldi. Finali galip tamamlayan Hollanda, ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Turnuva, Batı Almanya ve Sovyetler Birliği'nin katıldığı son şampiyona oldu.

Ev sahibi kontenjanından geldi

Almanya, EURO 2024'e eleme oynamadan katıldı.

Turnuvaya ev sahipliği yapacak ülke, statü gereği eleme maçı oynamayarak doğrudan katılım hakkı elde etti.

Aday kadroda Türk asıllı 2 futbolcu

Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosunda Türk asıllı 2 futbolcu yer alıyor.

Teknik direktörlüğünü Julian Nagelsmann'ın yaptığı Almanya'nın açıklanan aday kadrosunda Türk asıllı futbolcular İlkay Gündoğan ile Deniz Undav da bulunuyor.

İspanya temsilcisi Barcelona'da forma giyen İlkay, Almanya Milli Takımı'yla 75 maça çıkıp 18 kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, mevcut kadro içinde 128 milli müsabakada 45 kez ağları sarsan Thomas Müller'in ardından en golcü ikinci futbolcu konumunda.

Almanya'da Stuttgart forması giyen Deniz Undav ise bu sezon 30 lig maçında 18 kez fileleri havalandırarak milli takıma kadar yükseldi. 27 yaşındaki santrfor, Almanya Milli Takımı'nda 1 maça çıktı.

Kadrosu

Ev sahipliği yapacağı turnuva için teknik direktör Julian Nagelsmann'ın belirlediği 27 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Münih), Alexander Nübel (Stuttgart), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Savunma: Waldemar Anton (Stuttgart), Benjamin Henrichs (Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstadt (Stuttgart), David Raum (Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Orta saha: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Chris Führich (Stuttgart), Pascal Grob (Brighton), İlkay Gündoğan (Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern Münih), Aleksandar Pavlovic (Bayern Münih), Leroy Sane (Bayern Münih), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Forvet: Maximilian Beier (Hoffenheim), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Thomas Müller (Bayern Münih), Deniz Undav (Stuttgart).

Turnuva geçmişi

Almanya, tarihinde 13 kez katıldığı turnuvada 3 kez şampiyonluğa ulaştı.

İspanya ile Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde en fazla mutlu sona ulaşan 2 takımdan biri olan Almanya, ilk 3 organizasyona katılamadı. Kuzey Batı Avrupa ülkesi, sonrasında gerçekleştirilen 13 turnuvanın hepsinde mücadele etme hakkı elde etti.

Ülke, Batı Almanya olarak katıldığı 1972 ve 1980 Avrupa şampiyonalarında ve Almanya olarak katıldığı 1996 Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaştı.

Almanya'nın Avrupa Şampiyonası geçmişi şöyle:

1960: Katılmadı

1964: Katılmadı

1968: Elemeleri geçemedi (Batı Almanya)

1972: Şampiyon (Batı Almanya)

1976: İkincilik (Batı Almanya)

1980: Şampiyon (Batı Almanya)

1984: Grup aşaması (Batı Almanya)

1988: Yarı finalist (Batı Almanya)

1992: İkincilik

1996: Şampiyon

2000: Grup aşaması

2004: Grup aşaması

2008: İkincilik

2012: Yarı finalist

2016: Yarı finalist

2020: Son 16 turu

Maç takvimi

Almanya, turnuvanın açılış maçında İskoçya ile karşılaşacak.

Ev sahibi ülkenin EURO 2024 A Grubu'nda oynayacağı maçların programı (TSİ) şöyle:

14 Haziran Cuma:

22.00 Almanya-İskoçya (Allianz Arena)

19 Haziran Çarşamba:

19.00 Almanya-Macaristan (MHP Arena)

23 Haziran Pazar:

22.00 İsviçre-Almanya (Deutsche Bank Park)