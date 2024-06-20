Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın 7. gününde C Grubu maçları yapıldı. Münih Futbol Arena'da Slovenya ile Sırbistan, Frankfurt Arena'da ise Danimarka ile İngiltere karşı karşıya geldi. Müsabakalar, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
İkinci maçların ardından İngiltere 4 puanla liderliğini sürdürdü. Bu ülkenin ardından ikişer puanlı Danimarka ile Slovenya sıralandı. Grubun son sırasında ise bir puanlı Sırbistan yer aldı.
Puan durumu
C Grubu'nda ikinci maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV.
|P
|İngiltere
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|Danimarka
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|Slovenya
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|Sırbistan
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
Üçüncü maçların programı
C Grubu'nda 25 Haziran Salı günü TSİ 22.00'de oynanacak son maçların programı şöyle:
İngiltere Slovenya (Köln Stadı)
Danimarka-Sırbistan (Münih Futbol Arena)
Kaynak: AA