İSTANBUL (AA) - Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri'nde yer alan kalite kontrol laboratuvarı, uluslararası düzeyde gerekli yetkinlikleri yerine getirerek Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite belgesi almaya hak kazandı.

Eti Bakır'dan yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında hayata geçirilen laboratuvar, Türk Akreditasyon Kurumu'ndan (TÜRKAK) IEC 17025 akreditasyon belgesi aldı. Bu belgeyle laboratuvarın analiz raporları artık uluslararası geçerliliği sahip olacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, bakır üretiminde pirit konsantresinden metali geri kazanan dünyadaki tek tesise sahip olduklarını belirterek, uzun zamandır üstünde çalıştıkları akreditasyon belgesinin şirketin üretim kabiliyetini ve öncü konumunu daha da güçlendireceğini vurguladı.

Tesislerden gelen analiz taleplerine en iyi şekilde cevap vermek için kurulan kalite kontrol laboratuvarının, alınan TÜRKAK akreditasyon belgesiyle uluslararası standartlara kavuştuğunu kaydeden Kayışoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

'En son teknolojiyle donatılmış cihaz ve sistemlere sahip laboratuvarımız; ham madde, ara mamul ve son ürüne kadar 123 parametrede analiz yapma kabiliyetine sahip. Burada doğal gaz, pirit, fosfat gibi ham maddeler, ara proses ürünleri, DAP ve NP gübreleri ile katot bakır, çinko ve kobalt karbonat gibi son ürünlerin analizlerini yapabiliyoruz.

Laboratuvar, yine tesisimiz içinde bulunan AR-GE laboratuvarının üzerinde çalıştığı kobalt ve çinko türevlerinin nihai analizlerini yaparak, ürünlerin geliştirilmesine destek veriyor. Akreditasyon belgesiyle, kendi ihtiyaçlarımızın dışında maden ve gübre sektöründeki diğer oyuncuların da analizlerini gerçekleştirerek uluslararası sertifika verebileceğiz.'

- 'Rekabet gücümüz artacak'

Emre Kayışoğlu, akreditasyon belgesinin uluslararası ticarette, ürün kalitesi odağındaki teknik engelleri kaldırarak küresel ekonomide rekabet gücünü artıracağını bildirdi.

Kayışoğlu, ülkelerarası karşılıklı tanıma anlaşmalarıyla tarife dışı zorlukları ortadan kaldıracak bu belgeyle Avrupa Akreditasyon Birliği, Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği ve Uluslararası Akreditasyon Forumu gibi uluslararası kuruluşların da üyesi konumuna geldiklerini anlattı.

Mardin'i kobalt ve çinko başta olmak üzere stratejik metaller ve nadir elementler alanında dünyanın sayılı merkezlerinden ve yüksek teknolojiye hitap eden sektörlerin vazgeçilmez iş ortaklarından biri haline getirmek istediklerini kaydeden Kayışoğlu, 'Bu hedefimizde yeni aldığımız akreditasyon belgesinin büyük katkısı olacak. Bu zorlu süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.