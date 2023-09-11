İstanbul

İstanbul Merter'deki mekanda düzenlenen ve çok sayıda kahve tutkununun katıldığı etkinlikte, DJ Dunes, DJ Türker ve Anatolian Sessions performans sergiledi.

Espressolab Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ersin Kefeli, Espressolab Roastery'e ilişkin bilgi vererek, "Burada 6 bin metre karelik alanımızda, 7 farklı binada misafirlerimize bir kahve deneyiminden fazlasını sunuyoruz. Misafirlerimiz burada kahvelerini yudumlarken aynı zamanda açık mutfağımızda fırın mamullerimizi tadabiliyor." dedi.

11 ülkeye kahve ihraç ediyoruz

Kefeli, mekanda düzenlenen etkinliklere de değinerek, "Yogadan pilatese, sinemadan standup'a, birçok etkinliğin deneyimlendiği bir merkeze dönüştü burası. Kahvelerimizi burada kavurup, 11 ülkeye ihraç edip bütün mağazalarımıza taze kahveleri buradan sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Geçen bir yılda çok sayıda sürpriz etkinlik yaptıklarını, dünyaca ünlü enstrüman sanatçısı Ash ve Jabbar konseriyle de oldukça ses getirdiklerini vurgulayan Kefeli, "Misafirlerimizin sadece bir kahve değil, daha fazlasını bulabilmesi için daha çok etkinlik yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Altı bin metrekarelik alanıyla Avrupa'nın en büyük kahve deneyim merkezi olan Espressolab Roastery'de 1 kahve kavurma merkezi ve 2 kahve dükkanı, kokteyl bar, fırın, kahve atölyesi, konferans salonu, mini sera alanı ve konteyner çalışma odası yer alıyor.

AA