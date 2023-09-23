"Ahiliğin başkenti" olarak adlandırılan Kırşehir'de AHİLİK KÜLTÜRÜ HAFTASI gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla her yıl resmi programla kutlanıyor.

Bu yıl da Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği işbirliğinde hazırlanan 36. Ahilik Haftası kutlamaları, 18-24 Eylül arasında gerçekleştiriliyor.

Türkiye genelinde tüm İl ve İlçe'lerimizde bu kutlamalar devam ediyor.

Esnaf ve Sanatkârlarımızın bu anlamlı haftasını kutluyoruz...

Esnaf ve sanatkârlarımızı çok yakından ilgilendiren AHİLİK KÜLTÜRÜ vazgeçemeyeceğimiz en önemli kültür mirasımızdan biridir.

Türkiye genelinde her yıl düzenlenmekte olan haftada başta cumhurbaşkanımız olmak üzere parti genel başkanlarımız, valilerimiz, kaymakamlarımız, yerel yöneticiler, ilgili kurum ve kuruluşlar çeşitli mesajlar yayınlamakta, radyo ve televizyon kanallarında çeşitli programlar düzenlenmektedir.

Kültür mirasımız olan AHİLİK TEŞKİLATInı canlandırmaya yönelik bu çalışmalar her türlü takdirin üstündedir.

Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasına büyük katkı sağlayan Ahilik, asırlardır esnafa yol gösteriyor.

Ahilik teşkilatı, Ahi Evran Veli tarafından 1200'lü yıllarda o dönem Anadolu'ya göç eden Türkmenlere hem aş ve iş imkânı sağlamak hem de onları tekke ve zaviyelerde iyi bir Müslüman ve vasıflı bir meslek sahibi üretici haline getirmek için kurulmuştu.

Kökleri asırlar öncesine dayanan Ahi birlikleri, özellikle Anadolu'da göçebe Türk boylarının yerleşik hayata geçmesi ve Müslümanlaşmasını sağlayarak birçok önemli işlev üstlenmişti.

Anadolu'dan başlayarak dünyaya yayılan Ahilik, helal lokma yeme, üretimde kalite ve barış için çalışma sistemiyle yüzyıllardır esnafa rehber oluyor.

Ahi Evran Veli'nin 13. asırda temellerini attığı Ahilik, Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Ortadoğu'dan Afrika'ya kadar çeşitli coğrafyalarda yaşatılmaya devam ediyor.

Kırşehirde kutlamala, Ahi Evran Veli'nin türbesini ziyaretle başlamış, Ahi Kitap Fuarı ve Kadın Kooperatifleri Fuarı açılmıştır.

Kentte uzun yıllardır mesleğini devam ettirenlere yönelik esnaf buluşması düzenlenmiş, Ağalar Konağı'nda yöresel yemek yarışması yapılmiş, Cacabey Meydanı'nda söyleşi ve imza günleri düzenlenmiştir.

"Genç Ahiler Gençlik Söyleşisi"nin yanı sıra dualar ile çarşı açılışı, ilin Ahisi, kalfası ve çırağına şed kuşatma ve ödül töreni, ilçe tanıtım günleri yapılmıştır.

Kırşehir Ahi Müzesi resmi açılışının ardından 36. Ahilik Haftası kapanış töreninde yılın çırağı, kalfası ve Ahisi ödül alacak, Ahilik Hizmet Ödülü ve Ahilik Onur Ödülü sahiplerini bulacaktır.

Hafta boyunca konser ve söyleşiler düzenlenmiş, konuklara Ahi pilavı ve helvası ile şerbet ikram edilmiştir.

Her yıl Ahi Evran adına düzenlenen Ahilik nedir?

Ahilik; On üçüncü yüzyılda doğan ve Osmanlı Devletinin kuruluşunda, devletin sosyal yapısında büyük rolü olan bir teşkilattır.

Çok sıkı bir disipline tabi olduğu için tarikat zannedilmiştir ancak Ahilik teşkilatının tarikatla ilgisi yoktur.

Esnaf teşkilatı arasında yayıldığı için de esnaf teşkilatı olarak nitelendirilmiştir.

Ahilik; Kuruluşundan Osmanlıların İstanbul'u feth etmesine kadar Esnaf ve sanatkârlar arasında güçlü bir teşkilat olarak yaşamış ve bir misyon üstlenmiştir.

Onbeşinci yüzyılda ise yerini LONCALAR'a devretmiştir.

Ahilik teşkilatının yaygın olduğu dönemlerde bu teşkilatın başkanları için ZAVİYEler yaptırılmış, Zaviyelerin içi halı, kilim, değişik eşyalar ve kandillerle tefriş edilmişti..

Ahilik teşkilatının başkanlarının görev yaptığı bu zaviyelerde; Müderrisler, imamlar, vaizler, şairler, hattatlar, kâtipler, silah tamircileri, şarkıcılar ve rakkaseler bulunurdu.

Bu Zaviyelere; Kâfirler, münafıklar, iftiracılar, müneccimler, dedikoducular, içki ve şarap içenler, madrabazlar, avcılar ve kasaplar alınmazdı.

Ahi terbiyesi alabilmek ve Ahilik teşkilatına girebilmek için okumakla, dinlemekle ve birlikte yaşamakla elde edilebilecek bazı kurallar vardı.

Bu kuralların içinde Zaviyede PİRler ve Öğretmenler önünde şarkı söylemek, ilahi okumak ve Ahilik kurallarına uygun oyunlar oynamak âdeti de vardı.

Ahilik kurallarına göre; Ahi teşkilatına ilk girenlerin başı tıraş edilir, kendisine tövbe ve telkin verilir, aday olarak kabul edilirdi.

Aday olarak kabul edilenler taç, hırka, şalvar giyerler, uzun bir denemeye tabi tutulurlardı. Deneme sonunda başarılı olanlara tuğ ve bayrak verilir, kuşak kuşatılırdı.

Uzun bir eğitimden sonra törenlerden geçirilerek olgun bir AHİ olunurdu.

Ahilik teşkilatında Esnaf ve sanatkârların her sanat grubu için Peygamberler birer PİR ad edilmiştir.

Buna göre;

Hz. Âdem Çiftçilerin pir’i;

Hz. Şit Hallaçların pir’i;

Hz. Nuh Marangozların pir’i;

Hz. Hut Tüccarların pir’i;

Hz. Salih Devecilerin piri;

Hz. İbrahim Sütçü ve Dülgerlerin pir’i;

Hz. İsmail Avcıların piri;

Hz. İshak Çobanların pir’i;

Hz. Yusuf Saatçıların pir’i;

Hz. Zülküf Ekmekçilerin piri;

Hz. Lut Tarihçilerin piri;

Hz. Üzeyir Bağcıların pir’i;

Hz. İlyas Çulhanların pir’i;

Hz. Davud Zırhçıların pir’i;

Hz. Lokman Hekimlerin piri;

Hz. Yunus Balıkçıların piri;

Hz. İsa Gezginlerin piri;

Hz. Muhammed (SAV)Tüccarların pir'i, olarak kabul edilmiştir.

Ahiliğe giren kişiye kuşak ve peştemal bağlanırdı. Buna "şedd" denirdi. Çıraklarla ustalar arasında aracılık yapanlara da "nakib" denirdi.

Ahilik kurallarında şu 3 şey açık ve kapalıydı:

Eli, sofrası ve kapısı açık olmak; cömert, misafirperver, aç olanı doyurucu olmak demekti.

Gözü, dili ve beli kapalı olmak ise; kötü bakmamak, kötü söylememek ve ırza göz dikmemek anlamına geliyordu.

Ahilik Teşkilatının kurucusu Ahi Evran'dır.

Ahi Evran ilk tahsilini Azerbaycan’da yapmış, daha sonra Horasan'a gitmiştir.

Ahmet Yesevi'nin talebelerinden Tasavvuf öğrenmiş, asıl bilgilerini Fahreddini Razi'den almıştır.

Hacca gittiği sırada Türk asıllı Sufi Kirmani ile tanışmış, ona intisap etmiş ve onun kızı ile de evlenmiştir.

Şeyh Kirmani ile 1205 tarihinde Anadolu'ya gelmiş, Kayseri'ye yerleşerek bir deri atölyesi açmıştır.

Şeyh Kırmani ile bütün Anadoluyu gezmiş ve AHİ TEŞKİLATI nı yaygınlaştırmıştır.

1238 senesinde Ahilerin şeyhi olmuştur.

Türkiye yüzyılını TÜRK ASRI yapabilmek için; Esnaf ve Sanatkârlarımızı yeni yüzyılın öngördüğü rekabet şartlarına hazırlamak ve rakiplerinden daha üstün avantajlarla donatmak lazımdır.

Bu da kültür mirasımız olan AHİLİK TEŞKİLATI'nın yaşatılması ile mümkündür.

Esnaf odalarına benzer bir işlevi olan Ahilik; Güzel ahlakın, doğruluğun, kardeşlik ve yardımseverliğin birleştiği bir sosyo-ekonomik düzendir.

Türkmen boylarının İslamlaşması sürecini hızlandırmak, Anadolu'yu Türk yurdu haline getirmek, şehirlerde yaşayan Rum ve ermeni tüccarlarla rekabet edebilmek için Ahilik teşkilatı kurulmuştu.

Bu teşkilat kurulduktan sonra Anadolu'da Dini ve Ahlaki bir yapı oluşmuştur.

Anadolu'nun kısa sürede Türkleşip İslamlaşmasında bu kuruluşun büyük rolü olmuştur.

Bu teşkilatın çalışmaları sonucunda Göçebe Türkmenler yerleşik şehir hayatına uyum sağlamışlardır.

Ahiliğe üye olmak için yukarıda bahsedilen kurallara uyulması gerekiyordu. Bu kurallara ilave olarak da üye olmak isteyenler 7 fena hareketi bağlaması ve 7 güzel hareketi açması da gerekiyordu.

1'incisi;Cimrilik kapısını bağlamak lütuf kapısını açmak.

2'incisi;Kahır ve zulüm kapısını bağlamak hilim ve mülâyemet kapısını açmak.

3'üncüsü;Hırs kapısını bağlamak kanaat ve rıza kapısını açmak.

4'üncüsü;Tokluk ve lezzet kapısını bağlamak riyazet kapısını açmak.

5'incisi;Halktan yana kapısını bağlamak Haktan yana kapısını açmak.

6'ncısı;Herze ve hezeyan kapısını bağlamak bunun zıttı olan kapıyı açmak.

7'ncisi;Yalan kapısını bağlamak doğruluk kapısını açmak.

Ahilik teşkilatı unutulmaya yüz tutmuş bir kültür mirasımızdır.

Bu kültür mirasımızı yaşatabilmek için 01.03.2006 tarihinde 5467 sayılı kanunla Kırşehir İlinde AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ açılmıştır.

Bu yıl Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği işbirliğinde hazırlanan 36. Ahilik Haftası kutlamalarında emeği geçenleri kutluyoruz.

Hoşça kalınız.