Habib BABAR

Bugüne kadar rol aldığı sinema ve dizi filmlerindeki başarılı oyunculuğuyla isminden sıkça söz ettirdi Selma Adıgüzel Güngör. Nevşehir’de 3 çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya gelen güzel oyuncu, oyunculuğun yanı sıra, Milletvekilleri, bürokratlar, arabuluculu avukatlar , resmi ve özel sektörde etkili konuşma beden dili toplum karşısında hitabet ve protokol eğitimleri de veriyor. ’Sinema tek aşkım’ diyen Adıgüzel Güngör, kendi yazıp yönettiği oyunları sergiliyor. Selma Adıgüzel Güngör ile çalışmalarıyla ilgili konuştuk.

Bize biraz kendinizden söz eder misiniz?

Ben Nevşehir’de 3 çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya geldim. İlköğretim ve Liseyi İstanbul Tuzla’da tamamladım. Oyunculukta İlk deneyimimi ise ilkokul öğrenmenim şive taklitlerimi gördüğünde okul sonu gösterisi için ‘Sende ol demesiyle’ başladım.

Sonra ne oldu?

Sonrasında lisede amatör bir tiyatroda başladım ve 43 oyunda yer aldım. Bu gelişmeler üzerine annem hastalandı. Durum böyle olunca tiyatrodan uzak kaldım. Canım annem ile ilgileniyordum.(Gözleri doluyor…) Onu çok özlüyorum hem de çok, yokluğuna alışamadım. Annemi kaybettiğimde büyüdüm çok zor bir şey özlüyorsunuz sesi yok , sarılmak istiyorsunuz teni yok Allah'tan dileğim mekânını cennet etmesi.

BİRÇOK USTA İSİM İLE ÇALIŞTIM

Peki eğitiminize devam edebildiniz mi?

Tabii… 2005 yılında eğitimime devam etme kararı aldım ve Anadolu Üniversitesi Eskişehir sahne sanatları bölümünden mezun oldum. Müjdat Gezen başta olmak üzere Ferdi Merter ,Oğuz Yalçın gibi birçok usta isim ile çalışmıştım . Millet vekilleri + bürokratlar+ Arabuluculu Avukatlar + resmi ve özel sektörde Etkili Konuşma beden Dili Toplum Karşısında Hitabet ve Protokol Eğitimleri verdim. Ayrıca kendi yazıp yönettiğim oyunları sergiliyorum. LÖSEV yararına çalışmalarım da bulunmaktadır… 2011 yılında neredeyse yıldırım nikahıyla Erdem Güngör ile evlenerek İzmir’e yerleştim. Evlendikten sonra da İstanbul , Ankara ve bir çok ilde eğitimlerime devam ettim.

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TRT İZMİR RADYOSU’NDA PROGRAM YAPTIM

Oyunculuğunuzun yanı sıra sunuculuğunuzda var biraz anlatır mısınız?

TRT İzmir Radyosunda "Selma ile Kent'e Dair" programını yaptım. Program kısa sürede büyük bir dinleyici kitlesine ulaştı. Uzun bir süre program sunuculuğuna devam ettim.

Bize yer aldığınız sinema filmi ve dizilerden söz eder misiniz?

Birçok tiyatro oyununda onadım. Tiyatronun yanı sıra Arka Sokaklar , Kanıt , Behzat Ç (Dizi),Antep Fıstığı (Sinema Filmi) ana cast ,Baba (Sinema Filmi) ana cast ve Yemin (Dizi), X The End Time (Hollywood projesi) ve Tiyatro Anadolu (Anadolu Ünv.Dev.Kon)4 Yıl, Müjdat Gezen Tiyatrosu (MSM) 4 yıl,Tiyatro Melodram (Devam),Kanlı Düğün FEDERİCO GARCİA LORCA (Gelin), Martı Anton Çehov (Nina),Romeo ve Juliet William Shakespeare (Juliet),Hırçın Kız William Shakespeare (Katherina), giibi birçok projede yer aldım.

HOLLYWOOD PROJESİNDE YER ALDIM

Yeni projeleriniz var mı?

Evet var… X The End Time adlı Hollywood projesinde yer alıyorum. Birçok yerli ve Hollywood oyuncuyla kamera karşısına çıktım. Böyle bir projede yer almak beni inanılmaz mutlu etti.

Birçok sinema filmi ve dizi çekiliyor ancak, Yeşilçam oyuncularına yer verilmiyor siz bu duruma ne dersiniz?

Yeni nesil yapımcılar Yeşilçam’dan gelme oyunculara yer vermemeleri tabi ki üzücü onlar bizim ustamız bizler okulda öğrendiklerimiz ile pişmiyoruz ustalarımız ile aynı projelerde yer alarak öze ine biliyoruz .

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Siz setlerle ne zaman tanıştınız?

İlk set ile tanışmam Ankara’da Behzat Ç dizisinde oldu dönem arkadaşım gidelim izleyelim nasıl oluyor dedi yeni mezunuz tiyatro kökenliyiz set bilmiyoruz korkuyorum da , gittik sonra kendimi kamera karşısında buldum ,iyide oldu ,sinema filmi olarak ise Antep Fıstığı sinema filminde yer aldım 20 gün kaldım 3 kg aldım halkı çok samimi ve misafirperver ,Vatanımızın her köşesi cennet insanları da doğal ve samimi…

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TARIK AKAN VE CÜNEYT ARKIN İLE OYNAMAK İSTERDİM

En çok birlikte kamera karşısına geçmek istediğin oyuncu kim?

Yeşilçam da başrol erkek oyuncu olarak iki usta isim var çok isterdim birisi mekanı cennet olsun Tarık Akan ,diğeri ise Cüneyt Arkın çok isterdim, babam Tarık Akan ile Canım Kardeşim ,Cüneyt Arkın ile Deli Davut filminde oynadı set adapları ve oyunculuklarını anlatırdı , bende isterdim ,Kadın oyuncu olarak ise tabi ki Türk sinemasının ve hepimizin sultanı Türkan Şoray ile oynamak isterdim.

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Peki Yeşilçam filmlerini nasıl buluyorsunuz?

1960 ‘lı yıllarda ülkemizde teknik ve donanım azlığı olmasına rağmen öyle güzel filmler çekilmiş ki hala izlettiriyor, eski Yeşilçam filmleri doğal samimi izlediğinizde içinizde saf ve temiz duyguların harekete geçmesini sağlayan bir çok film var yer alan teknik ekininden oyuncusuna set çaycısından şoförlerine kadar hepsine iyi ki varlar diyorum.

BAŞKASININ TELEFONU CEBİMDEN ÇIKTI

Hiç unutamadığınız bir anınızı bizimle paylaşmak ister misiniz?

Sette unutamadığım çok fazla anım var fakat beni üzen bir anım oldu onu anlatmak istiyorum, etkili iletişim ile ilgili kamuda eğitim vermek için İstanbul’da olduğum bir dönemde özel bir kanalda yer alan dizi film için sevdiğim Yeşilçam ustası yönetmelerinden bir abimin vasıtasıyla gittim diziye benim sahnelerim geldi yönetmen çok beğendi devamı olacak dedi ,oyuncu arkadaşlar iyi bilir iç çekimlerde işi olmayan gelmez ,herkes içeri girdi izlemeye dış çekimler sonrasında bir oyuncu için keyifli bir şeydir bu ,sorasında sahnelerim bitti gidiyorum ,paltomu giydim araca bindim cebimde bana ait olmayan bir telefon çalıyor bizimle konuşan arkadaşlara bu kimin diye teslim ettim ve şaşkınlığımı dile getirdim bu olay beni haylice üzdü sonrasında ben yoğunum gelemeyeceğim diyerek diziden ayrıldım, yeni meslektaşlarıma da uyarı mahiyetinde olsun eğer işinizde iyiyseniz böyle şeyler yaşamanız olası..

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Hedefiniz nelerdir?

Annemi kaybettiğim zaman dünya durdu benim için en iyi dostumu, arkadaşımı , sırdaşımı, ben bunu mutlaka anlatmalıyım dediğim canımın canını kaybettim. Bu dönemde yavaşlama dönemi yaşadım geri kaldım sadece eğitim ağırlıklı çalıştım fakat sonrasında setleri özledim ve geri döndüm dönem dizisinde yer almak istiyorum ,her insan gibi bizlerinde bir çok hayali var tabi ki, ben biraz daha çoğul hayal kuruyorum ailemi, sevdiklerimi, sevenlerimi unutmadan yapacağım her projede onlar içinde bir şeyler yapmak istiyorum ,ayrıca hayvanları ve doğayı çok seviyorum büyük projelerde yer aldığımda kazancımın bir bölümünü onlar için faydalı işlere harcamak istiyorum.





BOYU :1.66

KİLOSU :49

GÖZ RENGİ: YOSUN YEŞİL

HOBİLERİ : Müzik eşliğinde bilim kurgu kitabı okumak

FOBİLERİ : FOBİM DİYEBİLECEK SADECE ARI VAR ALERJİM OLDUĞU İÇİN KORKUYORUM,

SEVDİĞİ RENK : SİYAH VE BEYAZ SONRASINDA MOR,SARI BİRDE KIRMIZI EN SEVDİKLERİM DİĞER RENKLERİ DE BİR TIK AZ SEVİYORUM .