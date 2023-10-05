ANKARA AA- Esenboğa Havalimanı Gelişim Projesi'ni inceleyen Uraloğlu, havalimanının, ülkenin son 21 yıldaki büyüme göstergelerinin en önemli sembollerinden olduğunu söyledi.

Önceki yıllarda mevcut havalimanını yenileyerek, çağın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, yılda 20 milyon yolcuyu ağırlayacak kapasiteye yükselttiklerini dile getiren Uraloğlu, "Ancak Ankara'ya hava ulaşımı hususunda öylesine büyük bir talep var ki bu kapasite dahi Esenboğa Havalimanı için yetersiz kalıyor. Bu gerçeği istatistikler de gösteriyor. Bu nedenle Esenboğa Havalimanı'nı yenilikçi, vizyoner bir bakış açısıyla geliştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, 2019'a kadar havacılık sektörünün her yıl rekor artışlarla sürekli büyüdüğüne işaret ederek, 2020'nin Kovid-19 salgını nedeniyle ulaşım faaliyetlerinin durduğu, 2021'in de salgın etkilerinin yavaş yavaş ortadan kalktığı yıllar olduğunu dile getirdi.

Esenboğa Havalimanı'nda 2021'de iç ve dış hatlar toplamı olarak yaklaşık 67 bin uçuş trafiği gerçekleştiğini ve 7 milyonun üstünde yolcu ağırlandığını anlatan Uraloğlu, 2022'de ağırlanan yolcu sayısının yaklaşık 8 milyon 700 bine yükseldiğini bildirdi.

Uraloğlu, bu yıl ise söz konusu sayıların çok daha üzerine çıkılacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Daha 2023 yılı tamamlanmadan ilk 9 ayda Esenboğa Havalimanı'nda yaklaşık 70 bin uçuş trafiği gerçekleşti. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 45 bin civarındaydı. Yine geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 6 milyon 420 bin olan yolcu sayısı ise bu yıl yaklaşık 9 milyona yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40'a yakın bir artış var ve önümüzdeki yıllarda bu sayının artarak devam edeceğini öngörüyoruz."

Geçen yılın aralık ayında Esenboğa Havalimanı'nın ilave yatırım ve 25 yıllık işletmesini kapsayan kamu özel işbirliği ihalesini yaptıklarını hatırlatan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Devlet kasasından bir kuruş çıkmadan yaklaşık 298 milyon avro yatırım gerçekleştireceğiz. İki etaplı olarak gerçekleştirilecek proje kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'mız 3. pistine kavuşacak. İlk etap kapsamında değerlendirilecek 3. pist yapımının yanı sıra itfaiye istasyonu, özel maksatlı araç giriş binası, ASKİ Ulupınar Deresi'nin ıslahı, teknik blok ve kule, ısı merkezi ve su deposu, uçuş kontrol hangarı, uçak atık su arıtma tesisi ve kargo genişleme alanları çalışmaları gerçekleştirilecek. İkinci etap kapsamında ise en az 40 bin metrekarelik terminal binası genişletilmesi, genel havacılık apronu ve taksi yolu çalışmaları yapılacak."

Uraloğlu, 25 yıllık işletme süresi boyunca devletin kasasına, KDV dahil 560 milyon avro gireceğini belirterek, 25 yıllık kira bedelinin yüzde 25'ine denk gelen KDV dahil 140 milyon avronun 27 Mayıs'ta tahsil edildiğini söyledi. Uraloğlu, proje kapsamında şu anda, 3. pist kısmında kazı ve dolgu imalatlarına devam edildiğini belirtti.

"Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle yola koyulduk"

Ülkenin kıtaların, medeniyetlerin, kadim ulaşım koridorlarının kesişme noktası konumunda olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, Asya ve Avrupa arasındaki doğu-batı koridorunda doğal bir köprü konumundaki ülkenin, Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afrika'ya uzanan kuzey-güney koridorlarının da tam ortasında bulunduğunu ifade etti.

Uraloğlu, şöyle devam etti:

"1,5 milyar insanın yaşadığı, 43,2 trilyon dolar gayri safi milli hasılaya sahip ve 10 trilyon dolar ticaret hacimli 67 ülkeye, en fazla 4 saat uçuş mesafesinde olmak gibi coğrafi üstünlüğe sahibiz. İstanbul ise hem Avrupa havacılık pazarına yakınlığıyla ulaşma maliyeti açısından hem de pazarın en canlı olduğu koridorda Avrupa-Orta Doğu bölgesinde bulunması ile uluslararası havacılık merkezi olmaya çok elverişlidir. Bu gerçeklerden hareketle Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde 'dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' hedefiyle yola koyulduk."

Türk sivil havacılığını, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkesi haline getirmeyi başardıklarına işaret eden Uraloğlu, 2003'te 60 olan dış hat uçuş nokta sayısının 343'e ulaştığını aktardı.

Uraloğlu, havalimanlarının yolcu kapasitesini 55 milyondan 335 milyona çıkardıklarını ve 2003'te 34 milyon olan yolcu sayısının 200 milyonu aştığını belirterek, "Bu yıl, sadece ilk 9 ayda, hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 165 milyonu geçti. Yani bu yılın ilk 9 ayında 2003 yılındaki toplam yolcu sayısını neredeyse 5'e katladık." bilgisini paylaştı.

İstanbul Havalimanı'nın Avrupa yolcu trafiği sıralamasında sürekli en ön sırada yer almasının da havacılık alanındaki başarıların en güzel ispatlarından olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1461 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olarak uzun süredir kaldığı zirvedeki yerini korumuştur. Antalya Havalimanı'mız da günlük ortalama 905 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun 9. havalimanı olarak ilk 10'da yer almaktadır." dedi.

Uraloğlu, havacılık alanındaki başarıları devam ettirmeye kararlı olduklarını sözlerine ekledi.