DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yapım çalışmaları devam eden Narman Şehitler Barajı'nda, yüzde 60 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Temelden yüksekliği 86,90 metre olan Narman Şehitler Barajı, gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirildi. 12 milyon metreküp depolama hacmine sahip olacak barajdan, 47 bin dekar araziye su temin edilecek.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projeyi bitirmek için zamanla yarıştıklarını belirtti.

Narman Şehitler Barajı'nda şu anda gövde dolgusu ve enjeksiyon imalatlarının devam ettiğini ifade eden Balta, şunları kaydetti:

"İnşaatta ulaşım yolları, gövde sıyırma kazıları ve dolusavak kazılarını, derivasyon tüneli ve memba batardosu imalatlarını bitirdik. 1 milyon 800 bin metreküplük gövde dolgusunun ise yarısını tamamladık. Çalışmalarımız hızla devam etmektedir. 2024'te projeyi bitirip, barajda su tutmayı amaçlıyoruz. 47 bin dekar araziye can suyu verecek Şehitler Barajı, bölge tarımı için büyük önem taşıyor. Baraj sayesinde modern sulama ile tanışacak 47 bin dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekebilecek, kazançları artacak. Erzurumlu üreticiler, 2023 rakamlarıyla yılda yaklaşık 235 milyon lira daha fazla kazanacak."

AA