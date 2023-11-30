Erzurum'da, 3 gün önce etkili olan kar ve tipinin ardından başlayan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü kentte, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kaldırım ve yollarda buzlanmanın meydana geldiği Erzurum'da, araçların da camları buzla kaplandı. Kimi vatandaşlar ise araçlarının camlarını örtüyle soğuktan korumaya çalıştı.

Şadırvan, ağaç, cadde ve sokakların buz tuttuğu kentte belediye ekiplerinin tuzlama ve kar temizleme çalışmaları devam ediyor.



Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Ardahan’da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu. Kentteki Kura Nehri'nin yüzeyinin büyük bölümünü buz kapladı.

Kars'ta kar yağışının ardından hüküm süren soğuk hava nedeniyle, araç camları buz tuttu. Bazı vatandaşlar araçlarını battaniyelerle örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı ile kaplandı.

Ağrı'da da soğuk hava etkili oluyor.

Derelerin kısmen donduğu kentte, araç camlarını buz tuttu.