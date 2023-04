Cumhuriyetin 100. Yılına Özel İlk Marş Erol Evgin'den Geldi

Cumhuriyetin 100. Yılına Özel İlk Marş Erol Evgin'den Geldi

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel bestelediği sözleri Dr. Selma Çuhacı’ya, düzenlemesi Firuz İsmailov’a ait olan “100 Yılda Yüz Akıyla” isimli 100. Yıl Marşı müzikseverlerle buluştu.

“100 Yılda Yüz Akıyla” marşının video klibi; Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğinde çekilen konser görüntüleriyle yayına hazırlandı. Marşın video klibi de sanatçının YouTube kanalında yayınlandı.

Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamalarına marşla aynı adı taşıyan “100 Yılda Yüz Akıyla” isimli temalı konser turnesiyle katılan Erol Evgin, 100. Yıl Marşı’nı ilk olarak 14 Nisan’da İstanbul TİM Show Center’da verdiği konserinde ardından Ankara ve Adana’da izleyenle hep bir ağızdan söyledi.



Sıla Gençoğlu ile İlker Kaleli’nin 3 depremzede çocuğun hayat boyu eğitim masraflarını üstlenmesinden doğan ‘Bir Elimden Sen Tut’ projesi hayata geçti. Berfu, Eser Yenenler çiftinin katılımıyla büyüyen projeye Türk Eğitim Vakfı ile Türk Eğitim Derneği de destek verdi. Depremzede çocukların eğitim hayatının aksamaması için biraraya gelen 4 ünlü isim İlker Kaleli’nin yönetmenliğinde çektikleri tanıtım filmini sosyal medyada yayınladı. Projenin işbirliği ortakları Türk Eğitim Vakfı ve Türk Eğitim Derneği, eğitim hayatları boyunca burs desteği sağlanacak çocukları belirlemek üzere Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yaptı. İnternette ‘birelimdensentut.com’ sayfasına giren yardımseverler burada yer alan TEV veya TED’in bağış sayfasını seçerek depremzede çocukların eğitimine destek olabilecek. İki kurum Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirleyip kendilerine verdiği çocuk listesine göre eğitim desteği verecek.

İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına atıldıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla düzenlediği ‘Parlayan Yıldızlar’ konserleri İş Kuleleri salonunda devam ediyor. Nergis Boran Öztaş Parlayan Yıldızlar serisinin ilk şan sanatçısı ünvanıyla sahneye çıktı. Efe Yaşar perküsyonuyla sahnede idi. Parlayan Yıldızlar serisinin yeni konseri 15 Mayıs’ta gerçekleşecek.

PERFORMANS SANATLARINA KUCAK AÇAN BİR MERKEZ OLMAK AMACIYLA YOLA ÇIKAN HOUSE OF PERFORMANCE (HoP), ÖZGE ULUSOY 'UN SUNDUĞU AÇILIŞ TÖRENİNDEN SONRA ZUHAL OLCAY KONSERİ İLE AÇILDI.

HOUSE OF PERFORMANCE (HoP), SANATSEVERLERİ TİYATRO, SİNEMA, KONSER GİBİ BİRBİRİNDEN RENKLİ GÖSTERİMLERLE BULUŞTURACAK.



Harun Türk, Hakan Haksun, Bosna Altın işbirliğiyle oluşturulan House of Performance (HoP) yazar-yönetmen Özen Yula’nın genel sanat yönetmenliği ile tiyatro, konser ve interaktif gösterilerle İstanbul’un en önemli kültür ve sanat merkezi olma yolunda önemli bir adım attı.

Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının yön vereceği atölyeler ve farklı eğitim seminerleri ile aynı zamanda çok amaçlı bir kültür merkezi olmayı hedefleyen House of Performance (HoP)’ta Mayıs ayından itibaren birbirinden farklı performanslar izlenebilecek.

Bakırköy’de, geniş kitlelerce bilinen Avşar sinemalarının yerine açılan House of Performance (HoP), Özge Ulusoy’un sunduğu açılış töreni ardından Zuhal Olcay açılış konseri ve Dj Y.UNAN performansından sonra Ali Poyrazoğlu, Nilgün Belgün, Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu, Aşkım Kapışmak gösterimlerlyle sanatseverlerin yeni buluşma noktası oldu.

Çağdaş ve modern bir dekorasyon ve anlayışla açılan mekanın birinci katında son teknoloji içeren 411 kişilik bir performans salonu, zemin katında genç ve dinamik oyunların sunulacağı bir gösteri sahnesi ve festival filmlerin gösterileceği 2 adet sinema salonu bulunuyor.

Eğitim hayatına destek veren YEKÜV Vakfı’nın başkanı Işın Özdemir’in “Kaldırım Taşı” adlı öykü tarzındaki kitabı, Alfa Yayınları çatısı altındaki Mona Kitap’tan yayımlanarak bir süre önce raflarda yerini almıştı. Işın Özdemir’in şu sıralar başkanlığını yaptığı YEKÜV Vakfı’ndaki on sekiz yıllık gönül yolculuğundan izler taşıyan, “Kaldırım Taşı” kitabının imza gününü Akmerkez D&R’da yaptı. İmza gününe kitapseverlerin yoğun ilgisi vardı.

Öykü tarzındaki kitabında yaşanmış olayları anlatan ve editörlerden tam not alan Işın Özdemir, kitabının ilgi görmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olan yazar, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Yönetim ve Organizasyon alanında master yaptı. “Hayat Tersten Başlasaydı” adlı deneme kitabı ile ilk yazın dünyasına adım atan Özdemir’in kitabı için editör “Işın Özdemir, yüzlerde buruk bir gülümseme, kalpte hüzünlü bir esinti bırakan hikayeler anlatıyor” diyerek bahsediyor. Dokuz öykünün yer aldığı kitap için yazar Işın Özdemir ise “Başkanı olduğum YEKÜV vakfı sayesinde, içimdeki vatan sevgisi, genç ve çocuk sevgisi, empati, yardımseverlik gibi üstün duygular anlamlı bir çabaya dönüşebildi. Maddi manevi karşılıksız özveri, sorumluluk, disiplin gerektiren bu çabanın içinde yoğrulurken, heybeme “insan olma” adına çok şey kattım. “Kaldırım Taşı” bu duyguların ışığında ortaya çıktı” dedi. Kitabını sponsorlar aracılığı ile toplu olarak ortaokul ve lise öğrencilerine yaz kitabı olarak ulaştırmayı hedeflediğini belirten Işın Özdemir bu konuda destek beklediğini ifade etti. İmza gününde YEKÜV Vakfı başkanı yazar Işın Özdemir’e destek vermek üzere YEKÜV Vakfı yönetim kurulu üyeleri ve onursal başkan Gülbin Sözen’de katıldı.

Barış Manço, Tanju Okan ve Cem Karaca’nın unutulmaz efsane şarkıları, Teyfik Rodos’un etkileyici ve büyüleyici yorumu, Zafer Çebi ve Orkestrası eşliğinde Kürşat Başar’ın anlatımı ve saksafonu ile seslendirilecek. 23 Mayıs Salı akşamı Bostanlı Suat Taşer Sahnesi’nde gerçekleşecek konser İzmirli müzikseverlere eşsiz anlar yaşatacak. Gelin o yıllara birlikte dönelim ve Tanju Okan anısına nostalji rüzgarını beraber estirelim.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Mask-Kara Tiyatrosu Tamer Levent Sahnesi’nde düzenlenen bir törenle sahiplerini bulan Uluslararası 8. Anadolu Tiyatro Ödülleri’nden 2 ödüle layık görüldü.

Sahnelediği klasik ve modern tiyatro oyunlarıyla seyirciden büyük ilgi gören İBB Şehir Tiyatroları, tiyatro sanatına değer katan, katkı sunanların ödüllendirildiği Uluslararası 8. Anadolu Tiyatro Ödülleri’nden 2 ödülü almaya değer görüldü.

24 Nisan 2023 Pazartesi günü sahiplerini bulan ödüller, Türkiye’den 17 il ve yurtdışından 9 ülkede tiyatro sanatına katkı sunan kişi, kurum ve kuruluşlara törende takdim edildi.

En önemli ödül olan, her yıl bir kadın sanatçıya verilen Ana’dolu Ödülü Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever’e,

Basın Emek Ödülü Basın Halkla İlişkiler Birimi’nde görev yapan Emine Güngör’e verildi.

Fotogen Fotoğraf Sanatı Derneği ‘nin düzenlediği

Ödül töreninde derneğe Onursal Üye olarak katılan İzzet Keribar ve Çerkes Karadağ’a üyelik beratları takdim edildi.

Jüri üyeliğini İbrahim Zaman, Kamil Fırat, Zehra Çöplü, Ali Balkı, Haluk Çobanoğlu’nun yaptığı yarışmada Aylin Kırgözoğlu kupayı aldı.

Bufsad’lı fotoğrafçıların 17. Sami Güner Kupası’ndaki başarısı

Bufsad’lı fotoğrafçıların Sami Güner Kupası’ndaki başarıları törene damgasını vurdu. 2.turda Bufsad Başkanı Serpil Savaş, Alev Tanrıkorur, A Nur Türk, Alper Güler Sönmez ödül alırken 1. turda Fahrettin Beceren ve Ferah Budak ödüle layık görüldü.

Sami Güner Kupası, 1991 yılında aramızdan ayrılan Fotoğraf Sanatı Derneği’nin ilk başkanı ünlü fotoğrafçı Sami Güner adına düzenleniyor. Sami Güner Kupası Türkiye’nin en prestijli fotoğraf ödülü olarak addediliyor.



Kupa kazanan ve 2. Turu atlayan katılımcılarımıza , Kupa ve Sertifikaları takdim edildi..Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz..Katılımları için çok teşekkür ederiz.

Törene katılan bütün konuklarımıza geldikleri için çok teşekkür ederiz..

1. Tur Gösterileri ve sertifika takdimleri için , sizleri 3 hafta boyunca her Salı akşamı , Galata Derneği’ne bekliyoruz..

FOTOGEN Derneği Yönetim Kuruluna çok teşekkür ederiz.

Kupa Sekreteri ve Yarışma Yürütücüsü HAKAN ÇÖPLÜ’ye çok teşekkür ederiz.