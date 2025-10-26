Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Muçi, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek "Bizim adımıza iyi bir maç oldu. İçerde oynadığımız için kazanmak çok önemliydi. Bunu başarabildiğimiz için mutluyum. Kazanmaya devam ediyoruz. Bizim adımıza önemli olan şeylerden birisi bu." ifadelerini kullandı.

Muçi, takıma alışma sürecinin "iyi gittiğini" aktararak "Takım gayet iyi gidiyor. Bu takımın bir parçası olmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Gün gün takım arkadaşlarıma ve takıma alışma sürecim iyi gidiyor. Sonraki maçları çok heyecanlı şekilde bekliyor olacağım. Çok umutluyum. Çok önemli bir galibiyet aldık. Hocamız beni nerede oynatırsa oynatsın nerede olmamı isterse istesin ben takıma yardımcı olmaktan dolayı her zaman mutlu olacağım." dedi.

Sahada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Muçi, "Ondan da daha değerli olan kazanabilmek. Bugün de kazandık. Dolayısıyla kazandığımızda ve iyi oyun ortaya koyduğumuzda nerede olduğumu çok düşünmüyorum. Hocamız beni oynattığı zaman nerede olursa olsun elimden gelen en iyi mücadeleyi veremeye çalışıyorum." diye konuştu.

Muçi, haftaya oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili ise "Onlar gayet iyi bir takım ama onlar da biliyor ki biz de iyi bir takımız. İyi giden bir seriye sahibiz. Önemli bir maç olacak. Onlar için de önemli bir maç olacak. İyi bir savaş olacak. Umuyorum biz galip geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.