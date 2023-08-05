Haziran 2022’den bu yana ülkemizde yayın faaliyetinde bulunan (Disney+) dijital platformunun, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Türk Milletinin kurtarıcısı Gazi Mustafa kemal ATATÜRK’ün manevi şahsiyetini ve Türk halkının onurunu incitecek bir karar aldığını basından öğrenmenin üzüntüsü içindeyiz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı vesilesiyle 29 Ekim 2023 tarihinde tüm dünyada eş zamanlı gösterime sunulacağı açıklanan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını anlatan söz konusu dizi projesi bu karara göre, (Disney+) tarafından yayından kaldırılmıştır.

Hayatı boyunca “Yurtta Barış, Dünyada Barış” sözlerini şiar edinen ülkemizin kurucusuna ve büyük önderine yönelik bu çirkin ve haksız engellemeyi yapan ve alet olanları şiddetle kınıyoruz.

(Disney+) tarafından şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmamış olmasına rağmen, tüm medya organlarında bu kararın hayata geçirildiği ve kararın, bir süredir sosyal medya paylaşımlarında Atatürk hakkında nefret söylemi içeren, yakışıksız ifadeler kullanarak projeye karşı lobi yaptığı bilinen, varlığını Türkiye ve Türk düşmanlığı üzerine bina etmiş olduğu herkesin malumu bulunan Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (Armenian National Committe of America/ANCA)’nın[1] baskıları sonucunda alındığı vurgulanmaktadır.

ANCA gibi marjinal kuruluşların nefret söylemi ve dostluk karşıtı girişimleri, Türkiye ve Ermenistan Cumhuriyetleri arasında barışçı ilişkiler kurulması girişimlerine zarar vermekle kalmamakta, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetinde hâlen yaşamakta olan Ermeni asıllı vatandaşlarımızı da ziyadesiyle incitmektedir.

ANCA’nın, Ermeni diasporasının demokratik temsilini üstlenmekten ziyade, faşizan ve ırkçı bir üsluba dayanan mikro-milliyetçi bir çizgiyi benimsediği tüm dünyanın malumudur. ANCA’nın geçmişte ve bugün dile getirdiği mesnetsiz söylemlerin, ne ABD ve Avrupa’daki Ermenileri, ne Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarını, ne de Türkiye Ermenilerini temsil ettiğine inanıyoruz. Bu şartlarda ırk, dil, din, mezhep farkı gözetmeksizin tüm vatandaşlarımızın, Ermeni iftiralarına alet olan (Disney+) platformuna üyelik ve aboneliklerini gözden geçireceklerine inanıyorum.

ANCA gibi marjinal oluşumlar, gerçeklere aykırı yalan ve iftiralarla tarihi çarpıtmakta, Türk Milletini zan altında bırakmak için tüm Dünyanın saygı duyduğu Büyük Önderimize dil uzatmaktan utanmamaktadırlar. Kim ne yaparsa yapsın, biz “YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ” diyen Atamızın yolunda yürümeye devam edeceğiz.

Tarih boyunca hak, hukuk, adalet, iyilik ve medeniyetin temsilcisi olmuş, özüne ve sözüne güvenilir, düşmanları bile olsa tüm insanlara şefkat ve merhametle muamele etmiş olan Türk Milletine yapılan, yalan dolu iftiraları ve bu iftiraları ciddiye alanları şiddetle kınıyorum.

Büyük Önderimiz Gazi M.Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anarken, aziz Türk Milletini saygıyla selamlıyorum.