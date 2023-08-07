Haber: Beyza Betül Cihan

Erkin Koray, Türk rock müziğinin öncülerinden biri olarak kabul edilen ve 7 Haziran 1937 doğumlu olan ünlü bir Türk rock sanatçısıdır. Kendisi aynı zamanda "Türk Rock'ın Babası" olarak da anılmaktadır. Müziğe olan katkıları ve tarzıyla Türk rock sahnesine büyük etki yapmıştır.

Erkin Koray, 1950'lerin sonlarına doğru müzik kariyerine başlamış ve 1960'lı yılların ortalarında rock tınılarını Türkiye'de tanıtan isimlerden biri olmuştur. Özellikle 1960'ların sonlarından itibaren Türkçe sözlü rock parçalarıyla büyük beğeni toplamıştır.

"Anma Arkadaş," "Gel Gör Beni Aşk Neyledi," "Cemalim" gibi şarkılarıyla tanınan Erkin Koray, bu parçalarıyla Türk müzik tarihinde önemli bir yer edinmiştir. Müziğindeki psikedelik ve farklı enstrümanların kullanımıyla dikkat çekmiş ve Türkiye'de rock müziğinin temellerini atmıştır.

Erkin Koray, sadece müziğiyle değil aynı zamanda sahne performansı ve duruşuyla da dikkat çeken bir isim olmuştur. Uzun yıllar boyunca sahne almış, albümler üretmiş ve Türk rock müziğine büyük katkıda bulunmuştur.

07.08.2023 tarihinde Kanada'da vefat etmiştir.