Sevgili Önce Vatan Gazetesinin Değerli Okuyucuları Merhabalar;

Son dönemlerin en başarılı oyuncularından Erkan Kolçak Köstendil'in yazdığı ve oynadığı tek kişilik ''12 Numaralı Adam'', ‘’yedek kalecinin son şansı’’nı geçtiğimiz günlerde Üstün Akmen Tiyatro Jürisi olarak Şaylan Akmen, Anta Toros, Neriman Uysal ve Pınar Çekirge ile beraber Şişli Tiyatro'sunda izledik. Oyun Kısaca; Yıllarını aynı takımda geçirmiş bir kaleci'den bahsediyor. Bir kaç maç üst üste yediği hatalı goller nedeniyle yedek kalmış ve yıllar boyunca tekrar kaleye geçeceği günü beklemiştir. Kader onu kalesine belki de hiç top gelmeyecek bir maçta tekrar kaleye geçirir. Bu 90 dakika onun ; geçmişini , yaşadıklarını , seçimlerini ve hayatı , seyirciyle beraber sorguladığı bir 90 dakikaya dönüşecektir. Kaleci Erkan Kolçak Köstendil'den kalede kalmak, aile olmak ,yalnız kalmak , çizgilerin dışına çıkmak üzerine; seyircinin taraftara dönüştüğü bir oyun.

NESLİHAN SİPAHİ'DEN ANLAMLI GÜNE ÖZEL BULUŞMA

Geçtiğimiz günlerde iş, sanat cemiyet, dünyasının katılımıyla 14 Kasım Dünya Diyabet Günü Bağdat Caddesinde bulunan Cadde Cafe'de Neslihan Sipahi'nin ev sahipliğinde IC Holding katkılarıyla Betül Arım, Neslihan Kozanoğlu, Dr. Berk Mühürdaroğlu, Derya Özgören ve benimde katılımımla kutlandı.

ARA TATİLİN AİLE KOMEDİSİ ‘VATİKAN’IN ŞİFRESİ: BİR TEMEL MACERASI’ İZLEYENLERİ KAHKAHAYA BOĞDU

Eser Yapım imzalı, yönetmenliğini Okan Ege Ergüven’in üstlendiği, senaryosu Erol Hızarcı’ya ait yeni nesil Temel komedisi ‘Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası’, sinemalarda izleyiciye kahkaha dolu anlar yaşatarak Trabzon fırtınası estiriyor. Ünlü Trabzon’lu internet fenomeni Reşat Hacıahmetoğlu’nun ilk kez kamera karşısına geçtiği ve kadrosunda komedinin usta isimlerinin yer aldığı film, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen galasında, filmi izleyenler tarafından “7’den 70’e gülme garantili bir aile komedisi” olarak değerlendirildi. Okulların ara tatil döneminde, gişede de her yaştan izleyicisi tarafından ilgi ile karşılandı. Kadrosunda; Reşat Hacıahmetoğlu, Eda Nur Hancı, Ömür Arpacı, Osman Kot, Tuna Orhan, Asuman Dabak, Zeynep Eronat, Altan Erkekli, Salih Kalyon, Alp Öyken, Naşit Özcan, Abidin Yerebakan’ın yere bulunduğu komedi filminde izleyiciyi; sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla birlikte imkânsız bir görevin üstesinden gelmeye çalışan yeni nesil Temel’in; samimi, komik ve heyecanlı hikayesi bekliyor. Her ailenin kendinden bir parça bulacağı, sinemalarda Trabzon fırtınası estirecek komedi dozu yüksek film “Vatikan’ın Şifresi: Bir Temel Macerası” sinemalarda.

SAKİ ÇİMEN’E İKİ ÖDÜL BİRDEN

Küçük yaşlarından itibaren bestelediği birbirinden başarılı dizi ve film müzikleriyle adını duyuran müzisyen Saki Çimen’e iki ödül birden. Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Menajerimi Ara, Akrep, Hanımın Çiftliği gibi başarılı projelerin müziklerine imza atan Saki Çimen, babası Mazlum Çimen’le yaptığı “Bergen” filminin müziğiyle 5. Uluslararası İzmir Film Festivali’nde ‘En İyi Film Ödülü’nün sahibi oldu. Geçtiğimiz akşam 34.’sü düzenlenen Ankara Film Festivali’nde ise Umut Evirgen’in yönetmenliğini yaptığı “Annesinin Kuzusu” filmiyle ‘En İyi Özgün Müzik’ ödülüne layık görülen Çimen, konuşmasında jüriye ve filmin yönetmeni Evirgen’e teşekkürlerini iletti.

SEMAVER KUMPANYA’NIN ‘GÜZEL SON’ OYUNU DİNNER THEATRE KONSEPTİYLE 19 KASIM’DA LA BOUCHERİE’DE SAHNELENECEK

Kurulduğu günden bu yana yeme-içme sektöründeki son trendleri takip eden İstanbul gece hayatına farklı bir soluk getirip yön veren Emirgan Group 2023 Kış sezonuna sürprizlerle giriş yapıyor. Bugüne kadar birçok başarılı müzisyeni sahnesinde ağırlayan La Boucherie’de yeni bir dönem başlıyor. Semaver Kumpanya’nın ödüllü oyunu ‘Güzel Son’ 19 Kasım Pazar gecesi Dinner Theatre konseptiyle La Boucherie sahnesinde ilk kez izleyicilerle buluşacak. İstanbul gece hayatının nabzını tutan La Boucherie, farklı konseptlerine bir yenisini daha ekliyor. Semaver Kumpanya’nın ‘Güzel Son’ oyunu 19 Kasım akşamı La Boucherie Dinner Theatre’da izleyicilerle buluşacak. Hakan Tabakan’ın kaleme aldığı, Volkan Sarıöz’ün yönettiği oyunda Mehmet Konu, Metin Alpargun, Selen Şenay, Mertcan Ertürk, Ahmet Kaynak, Onur Şenol ve Muhammed Türkoğlu rol alıyor. Oyunda Halim Şefik Güzelson arkadaşları Orhan Veli, Melih Cevdet, Sait Faik ve Nurullah Ataç’ı uğrak mekanları olan Mösyö Lambo’nun Meyhanesi’ne davet eder. İmzalı davetiyelerin arkasında bir not yazar; “Lütfen İçmeden Geliniz!” Bu gizemli davet üzerine şans eseri Suat Derviş'in meyhaneye gelişiyle çıkılan şiir ve edebiyat yolculuğunu izleyicilere sunan ‘Güzel Son’a La Boucherie Dinner Theatre’ın o geceye özel hazırlanan menüsü eşlik edecek. Semaver Kumpanya’nın ‘Güzel Son’ oyunu bir geceliğine 19 Kasım’da La Boucherie Dinner Theatre sahnesine misafir oluyor.

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...