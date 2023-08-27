Haber: Elif Hayvalı

İSTANBUL- Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner’in Çatalca ilçesine Millet Bahçesi’ni kazandırmasıyla birlikte Millet Bahçesi içinde bulunan sahneyi yaz etkinlikleriyle adeta sanat bahçesi haline getirmişti. İlçede yaz boyunca durmaksızın devam eden yaz etkinliklerin ardından bu yıl 22’incisini organize edilen Erguvan Festivali bu akşam başlıyor.

Festival ile ilgili açıklamalarda bulunan Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner; ‘’Bu yıl 22’incisini gerçekleştireceğimiz Erguvan Festivali hazırlıklarımız aylar öncesinden başladı. Halkımızın eğlencesi ve neşesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Festivalimizi 7’den 77’ye tüm halkımıza hitap edecek ve 7 gün 7 gece sürecek. Bu tür organizasyonlarda şahit olduğumuz halkımızın neşesi ve eğlencesinden Çatalcamıza hizmet yolunda güç alıyoruz. Bu anlamda tüm halkımıza teşekkür ediyor ve Erguvan Festivalimize davet ediyoruz.’’ dedi.

İlk gün Kıraç konseri

Festival, 27 Ağustos 2023 Pazar günü ( bugün) Çatalca Belediyesi Millet Bahçesinde açılış kokteyliyle başlayacak. Kokteyl sonrasında Çatalca Belediyesi Millet Bahçesi amfitiyatroda toplanan davetliler kortej halinde Cumhuriyet meydanına geçecek. Cumhuriyet meydanında festival ateşi yakılacak ve Erguvan Festivali resmen başlayacak. Bu programımızın ardından Mehmetçik Meydanı festival alanında ‘’DJ Performansı’’ sahne alacak. Festivalde yer alan stantlar Başkan Mesut Üner tarafından ziyaret edildikten sonra, günün sanatçısı ‘’Kıraç’’ sahne alacak.

İkinci gün İrem Derici fırtınası esecek

Mehmetçik Meydanındaki festival ikinci günü, saat 16.00’da ‘’Çocuk Animasyonu’’ ve ‘’Çocuk Sahnesi’’ ile başlayacak. Aynı anda ‘’Uzay Çadırı’’ festival alanında çocuklar için hazır olacak. Saat 17.00’da ise ‘’Bebek Emekleme’’ yarışması neşeli anlar yaşatacak. Bu keyifli ve eğlenceli yarışmanın ardından saat 20.30’da ‘’Ceylan Konat’’ gecenin ilk konserini gerçekleştirecek. Gecenin finalinde ise ‘’İrem Derici’’ festivalin ikinci gününde gecemize damgasını vuracak.

Derya Bedavacı sevenlerine seslenecek

Erguvan Festivali üçüncü günü Cumhuriyet Meydanında başlayacak. Ahşabı sanata dönüştüren Ayhan Tokmak’ın sergisi katılımcıları adeta büyüleyecek. Eş zamanlı olarak Mehmetçik Meydanındaki festival alanı saat 16.00’da ‘’Çocuk Animasyonu’’ , ‘’Çocuk Sahnesi’’ ve ‘’Uzay Çadırı’’ çocuklara keyifli anlar yaşatmaya devam edecek. Saatler 20.30’u gösterdiğinde ‘’Burak Akagün’’ konseri başlarken, saat 21.30’da ‘’Derya Bedavacı’’ sevenleriyle buluşacak. Muhteşem geçen festival günümüz meydanda bulunan otağ çadırında şef ‘’Cengizhan Sönmez’’ ile Türk Sanat Müziği Korosu konseriyle son bulacak.

Zafer Bayramı coşkusu yaşanacak

Her gün olduğu gibi ‘’Çocuk Animasyonu’’ ve ‘’Uzay Çadırı’’ saat 16.00’da çocuklar için hazır olacak. Aynı akşam saat 20.00’da Belediye önünde toplanan halkla ‘’Zafer Yürüyüşü’’ programı gerçekleşecek. Zafer yürüyüşü yapan halkı festival alanında ‘’Bando İstanbul’’ ekibinin sahne gösterisi karşılayacak. Akşam ‘’Ekin Uzunlar’’ konseri gerçekleşecek.

Renkli bir beşinci gün

‘’Çocuk Animasyonu’’ ve ‘’Uzay Çadırı’’ saat 16.00’da yine çocuklar için hazır olacak. Saat 17.00’da ise çocuklar için ‘’Yüz Boyama’’ etkinliğimiz gerçekleşecek. Saat 20.30’da ise gençlerimiz özlediği ve beklediği o an gelecek. Başkanı Mesut Üner’in döneminde üçüncüsü gerçekleşecek ‘’Colorap 3’’ festival alanımız renklendirecek. Meydanda renkli anlar yaşanırken ‘’DJ Erdem Kınay’’ gençlerin coşkutacak. 5. gün ‘’Köfn’’ konseriyle son bulacak.

Merve Özbey'le büyüleyici festival

Festival etkinlikleri ilk gün olduğu gibi altıncı günde de durmaksızın devam edecek. Etkinlik programı otağ çadırındada saat 13.00’da ‘’Tavla Turnuvası’’ ile başlayacak. ‘’Çocuk Animasyonu’’ ve ‘’Uzay Çadırı’’ saat 16.00’da yine çocuklar için devam edecek. Saat 17.00’da ‘’Yöresel Börek Yarışması’’ gerçekleşecek. Saat 18.30’da festival heyecan Ferhatpaşa İlkokulu bahçesine ‘’Streetball’’ turnuvasıyla taşınacak. Streetball sonrası saat 20.30’da ‘’Dj Performansı’’ gençleri coşturacak. Sevilen sanatçı Merve Özbey saatler 21.30’u gösterdiğinde sevenleriyle buluşacak. Muhteşem festival günü otağ çadırında sıra gecesi organizasyonunda ‘’Mehmet Şerif Aydın’’ konseriyle son bulacak.

İmparatorlu final

Festivalin son günü saat 14.00’da otağ çadırında ‘’Tavla Turnuvası’’ ile başlayacak. ’Çocuk Animasyonu’’ ve ‘’Uzay Çadırı’’ saat 16.00’da yine son günde olacak. Saat 18.00’da ‘’En Şık Pati Yarışması’’ hayvan severlerle buluşacak. 18.30 ‘’Streetball’’ turnuvasının final maçları oynanacak. Saat 20.30’da ‘’Dj Performansı’’ sonrası saatlerimiz 21.30’u gösterdiğinde İbrahim Tatlıses sevenleriyle buluşacak.