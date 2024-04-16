Geçtiğimiz 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırganlığının bir parçası.

Topçu, Filistin halkına ve direnişe övgüde bulunarak, "İnancı güçlü, kahraman mücahitleri selamlıyorum."

Telgraf metni:

Abu Al-Shuhada ve Filistin İslami Direniş Hareketi “Hamas” Siyasi Büro Başkanı Sayın İsmail Haniyeh Çocuklarınızın ve torunlarınızın, aziz kavminizin şehit kervanı arasında yer aldığını ve onları, mücadele eden bir halkın liderine ve güçlü bir mümine yakışan bir metanetle karşıladığınızı öğrendim. Şehitlerimize hürmet ve rahmetle anıyor, Cenab-ı Allah'tan sana sabır ve zafer bahşetmesini, şehitlerimiz arasında teselli etmesini niyaz ediyorum. İslam'ın ilk kıblesi. Önderliğiniz altındaki kardeş Filistin halkını, küresel kibir ve küresel Siyonizm zulmüne, işgal altındaki vatanınıza, küresel kibir ve Siyonizm zulmüne karşı insanlığın geleceği ve geleceği uğruna mücadele eden şanlı kahramanlarımızı saygıyla selamlıyorum. Müslümanların şerefidir ve onlara şunu söylüyorum: "Allah bize yeter ve O, işleri en iyi şekilde düzenleyendir." Başkenti Kutsal Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasına olan inancımız.

Mücadelemizin destanında Türkiye, devletiyle, milletiyle her zaman yanınızdadır. Yüce Allah Filistin'i ve Filistin halkını

korusun.

Bugün erken saatlerde İsrail işgal güçlerinin daha önce düzenlediği bombalı saldırıda babası ve iki amcasının şehit olmasıyla sonuçlanan saldırıda yaralanan Malak Haniyeh Haniyeh adlı çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Hamas Siyasi Bürosu Başkanı İsmail Haniye'nin 3 oğlu ve bazı torunları, İsrail işgali tarafından Sahil kampında yürürken kendilerini taşıyan bir arabayı hedef alan baskında şehit edildi. Kamp sakinleri ve yakınlarının Ramazan Bayramını tebrik etmek için toplandılar.