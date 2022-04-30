Anıl Sural



Türk dış politikasının en önemli konularından biri şüphesiz Türk-Amerikan ilişkileri. Türk-Amerikan İlişikleri son 5 yılda oldukça hareketliydi, inişli çıkışı anlar yaşandı hatta birçok kriz yaşandı.



ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın dostluğuyla birlikte olumlu bir tablo çizilse de Türkiye’ye Rusya’dan S-400 alımı nedeniyle yaptırımlar gelmişti.



Trump’ın ayrılması ve Biden’ın seçilmesiyle birlikte iki ülke ilişkilerinde yeni bir başlangıç için fırsat doğdu. Fakat Biden yönetiminin Türkiye’ye karşı önyargısıyla yeniden görüşemeler başladı.





Erdoğan, Beyaz Saray'a mı geliyor?



Diplomatik kaynaklardan öğrendiğim bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeye Beyaz Saray'a gelecek. Bu iki liderin Beyaz Saray’da ilk görüşmesi olacak.



Biden’ın Başkan olarak koltuğa oturmasının üzerinden 1 yılı aşkın bir süre geçti ve iki lider zirvelerde bir araya geliyor ve olumlu fotoğraflar veriyordu.



Türkiye yönetimi Biden'ı Beyaz Saray’da ziyaret ederek, görüşmeyi istiyordu. Fakat Biden yönetimi biraz daha mesafeli durduğundan bu hep erteleniyordu.



Görüşmenin ana gündem maddesi Ukrayna. Erdoğan-Biden görüşmesinin Mayıs-Haziran aylarında olması bekleniyor.





Bakan Çavuşoğlu Washington’da mevkidaşıyla görüşecek



18 Mayıs’ta Washington’a gelmesi planlanan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun ziyareti gerçekleşmesi planlanıyor.



İlk olarak New York’ta temaslarda bulunacak olan Çavuşoğlu ardından Washington’da Amerikalı mevkidaşıyla bir araya gelecek.





Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price basın toplantısında "Dışişleri Bakanı Blinken, Bakan Çavuşoğlu ile birçok konuda düzenli olarak görüşüyor. Bu konulara, Rusya’nın Ukrayna halkına, hükümetine ve devletine karşı savaşından sorumlu tutulması konusunda Türkiye’nin önemli rolü de dahil" açıklamasını yaptı.







Beyaz Saray'dan Türkiye'ye teşekkür



Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya ve ABD arasındaki tutuklu takasının ülkesinde yapılmasına izin verdiği için Türkiye'ye müteşekkir olduklarını belirtti.



Günlük basın toplantısında, Reed'in serbest bırakılması sürecine ilişkin detayları paylaşan Psaki, "Takasın ülkesinde olmasına izin verdiği için Türkiye'ye çok minnettarız." ifadesini kullandı.



ABD ile Rusya, karşılıklı olarak ülkelerinde tutuklu bulunan eski Amerikan askeri Trevor Reed ile Rus pilot Konstantin Yaroşenko’yu Türkiye ile iş birliğiyle Türkiye’de takas etti.



Rusya’da 3 yıldır tutuklu Amerikalı eski deniz piyadesi Trevor Reed ülkesine döndü.



ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı da teşekkür etti



ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da Rusya ve ABD arasındaki tutuklu takasındaki aracılığıy nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.



Sullivan "Bu çok önemli konuda Türk ortaklarımıza yardımlarından dolayı teşekkürü borç biliriz" ifadelerini kullandı.







ABD’de 23 Nisan heyecanı!



Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Washington DC'den New York'a Boston'a San Diego'ya kadar farklı şehirlerde coşkuyla kutlandı



Türk çocuklar kendilerine armağan edilen bu bayramda gösteriler düzenledi





Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nde ve ABD'deki tüm temsilciliklerde törenlerle kutlandı.





Ayrıca ABD genelinde Türk dernekleri de bu özel günde aileleriyle birlikte bir adaya geldi ve çocuklarıyla 23 Nisan'ı kutladı.





Boston'da 700'e yakın kişi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutladı.





Washington’da toplanan Türkler’den 24 Nisan protestosu



Başkent Washington'da toplanan Türkler, 1915 olayları nedeniyle Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansı önünde eylem yapan Ermenileri protesto etti.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) koordinasyonunda Türk toplumunu bir araya getiren ve İstiklal Marşı ile başlayan organizasyonda, ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyan kalabalık grup, Türkiye ve Azerbaycan lehine sloganlar attı.



Bir araya gelen gruplar "Tarih siyasetle yargılanamaz", "Ermeni yalanlarını reddediyoruz" ve "Türkiye-Ermenistan bölgesel çözüm sürecini destekliyoruz" yazılı afişler açarak protesto ettiler.

Sheridan Meydanı'nın diğer tarafında toplanan az sayıdaki Ermeniler de çeşitli pankartlar taşıdı, sloganlar attı.







ABD Başkanı Biden 1915 olayları için yeniden 'soykırım' ifadesini kullandı



ABD Başkanı Joe Biden, bugün yaptığı yazılı açıklamada 1915 olayları için "Ermeni Soykırımı" ifadesini kullandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Biden'ın açıklamalarına tepki gösterdi.



ABD Başkanı Joe Biden tarafından 1915 olaylarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. 'Ermeni soykırımı' ifadesinin yer aldığı açıklamada şu ifadelerle başladı:



"24 Nisan 1915'te Osmanlı yetkilileri, İstanbul'da Ermeni aydınları ve toplum liderlerini tutukladı. Böylece 20. yüzyılın en büyük toplu mezalimlerinden biri olan Ermeni soykırımı başladı. Bugün, sınır dışı edilen, katledilen ya da yok etme kampanyasında ölüme yürütülen 1,5 milyon Ermeni'yi anıyoruz ve can kayıplarının yasını tutuyoruz."



Biden yazılı açıklamasında ayrıca "Osmanlı yetkilileri Ermeni entelektüelleri ve toplum liderlerini İstanbul'da tutukladı. Böylece, 20. yüzyılın en kötü mezalimlerinden olan Ermeni soykırımı başlamış oldu. Bugün, sınır dışı edilen, katledilen ya da yok etme kampanyasında ölüme yürütülen 1,5 milyon Ermeni'yi anıyoruz. " ifadelerini kullandı.