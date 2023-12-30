Sevgili Önce Vatan Gazetesinin Değerli Okuyucuları Merhabalar; Bugün 30 Aralık 2023 yılın son yazısıyla karşınızdayım. Tüm Okuyucularımın ve sevenlerimin Yeni Yılını En İçten Dileklerimle Kutluyor Sağlık, Mutluluk ve Başarılı Bir 2024 yılı diliyorum. Yeni Yılınız Kutlu Olsun....

Başarılı Oyuncu Erdem Topuz'un hem oynayıp hemde yönettiği ve 25 yıl önce Gazi Tuğrul Ertuğrul tarafından kaleme alınan ''Mezarcı'' Dionysos Tiyatro yapımı tek perdelik oyunu Almanya Turnesi kapsamında Köln Theater Tiefrot'da tiyatroseverler ile buluştu. Başarılı Oyuncu Erdem Topuz, Oyunun İngilizce çevirisini tamamlayıp artık sahnede İngilizce'de oynayabildiğini belirtip bundan sonra gözünü Avrupa'ya diktiğini belirtiyor. Mezarcı Oyunu; Bir kasaba mezarlığının mezarcısının gözünden ölüme ve yaşama aynı zamandan ve aynı yerden bakma denemesini anlatıyor.

ÇİĞDEM TUNÇ TİYATROSU’NDAN ''GÖZYAŞI SARAYI KÖSEM''

Çiğdem Tunç Tiyatrosu, geçtiğimiz günlerde muazzam bir başarıya imza atarak “Gözyaşı Sarayı Kösem” adlı oyununun görkemli galasını gerçekleştirdi. Ünlü isimlerin yoğun ilgisiyle renklenen gecede, TAMEV’in değerli sponsorluğu ve “Bir Öğün de Benden Olsun” projesiyle katkı sağlandı. Gala öncesinde düzenlenen keyifli kokteylle başlayan etkinlik, oyunun büyüleyici atmosferiyle devam etti. Gecenin unutulmaz anlarına Banu Miray Noyan ve Doğukan Erdem Kutlu’nun kusursuz sunumu eşlik etti. Tamev Yönetim Kurulu Başkanı Nuray Marçak ,Kamuran Akkor, Selçuk Ural, Banu Noyan, İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram, , Şaylan Akmen, Ayşe Erbulak, Özden Özgürdal, Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Murat Parasayar, gibi önde gelen isimlerin katılımıyla gece, sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı. Bu görkemli galada sahnelenen oyun, izleyicilere göz alıcı bir deneyim sunarak büyük ilgi gördü. Osmanlı İmparatorluğunun en ihtişamlı döneminden; en çalkantılı, en karışık ve en kanlı dönemine geçişin hikâyesi. Kadınlar Saltanatının ve Devleti Ali Osman'ın en güçlü kadını Kösem Sultan ile, tarihin en merhametli, en adaletli Padişahlarından Sultan Ahmet'in hikayesi. Bir destan, bir sevda bir kahramanlık öyküsü. Sultan Mustafa' nın dramı, Handan Sultan'ın mücadelesi ve Safiye Sultan'ın tarih sahnesinden çekilmesi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın nizamını değiştirecek kadar iradeli Sultan Ahmet ile bir büyük devleti cihan devleti olarak ayakta tutmak için savaşan Kösem Sultan'ın destanı. Valide-i Kebir Kösem Sultan'ın saltanatı ve Gözyaşı Sarayı’ndaki hazin sonu. Oyunun yazarı ve yönetmeni Kosta Kortidis, başarılı kadrosuyla "Gözyaşı Sarayı Kösem" adlı eseri hayata geçirdi. Oyuncu kadrosunda Çiğdem Tunç, Hakan Meriçliler, Selma Kutluğ, Kosta Kortidis, Sema Aras, Balca Başman, Alp Balkan, Deniz Salman, Soykan Kişioğlu ve Hazal Akyürek yer alıyor. Işıkta Zafer Kılıç, seste Uğur Eger görev alırken, Kösem Sultan ve Handan Sultan'ın özel dikim kostümleri "For Costume" markasıyla Özlem Sönmez tarafından tasarlandı. Müziklerin altında Nida Şan ve Bülent Evcil'in imzası bulunuyor. Afiş fotoğrafları Ali Eşitmez'e aitken, afiş tasarımını Atahan Başman gerçekleştirdi.

3.TAYF ULUSLARARASI KISA FİLM FESTİVALİ BAŞVURULARI BAŞLADI....

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla ve Tayf Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenecek olan TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali, 3 yılında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl 125 ülkeden toplamda 3221 filmin başvurduğu festivalin, 3. yılı için başvurular ise başladı. Nisan 2024’te yapılması planlanan 3. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali; kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon kategorilerinde yarışacak olan filmlerini bekliyor. En temel amacı sinema sanatının yapı taşı olan ‘kısa film’in bilinirliğini ve tanınırlığını arttırarak, kısa film yaratıcılarını, üreticilerini teşvik etmek ve desteklemek olan festivale başvurular; 5 Şubat 2024 tarihinde son bulacak. Toplamda 40 kısa filmin yarışacağı festival kapsamında; film gösterimleri, atölyeler, workshoplar ve sektör profesyonelleriyle söyleşiler gerçekleşecek. Festival kapsamında finale kalan 40 film, ana jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda ödüle değer bulunacak. Festival kapsamında her kategoride birinci, ikinci ve üçüncü film belirlenirken; kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon olmak üzere dört kategoride toplam 12 ödül verilecek. 3. TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali’nin direktörlüğünü Doç. Dr. Nagihan Çakar üstlenirken, festivalin başkanlığında ise Prof. Dr. Emre Alkin yer alıyor. Festivalin danışma kurulunda ise TV8 Genel Müdürü Aslı Çini Yaşaroğlu ve yapımcı Cemal Okan yer alırken, festivalin program koordinatörlüğünü ise gazeteci ve sunucu Deniz Ali Tatar üstleniyor.

BKM VİZYONA GİRECEK YENİ FİLMİNİN AFİŞİNİ YAYINLADI: “HAYDİ TUT ELİMİ” 26 OCAK'TA SİNEMALARDA....

Başrollerini çocuk oyuncular Nil Özdemir, Ali Kerem Çömez, Zeynep Erdoğan ve Çınar Karçkay’ın ve Işıl Yücesoy’un paylaştığı, yönetmenliğini Tuğçe Soysop’un üstlendiği, senaryosunu Uğur Güvercin, Cihan Deniz, Pelin Serin, Onur Ümit ve Ali Ateş’in kaleme aldığı BKM yapımı macera dolu HAYDİ TUT ELİMİ filminin oyuncu kadrosunda ise; Ada Demirer, Ezo Sunal, Sevinç Erbulak, Alp Kırşan, Doğan Akdoğan, Tuğçe Karabayır, Coşkun Demir ve Erhan Yazıcıoğlu, gibi değerli isimler yer alıyor. İçinize umut ve sevgi aşılayacak “Haydi Tut Elimi” filminin konusu ise şöyle; Dans tutkunu iki genç yetenek Duygu ve Kaan, yurtdışındaki dans okulunda eğitim alabilmek için seçmelere katılacaktır. Seçmelere katılmanın yoluysa “bir şarkının hikayesini” bulmaktan geçer. Duygu ve Kaan, en yakın arkadaşlarını da yanlarına alarak “malum şarkının hikayesi” için müthiş bir maceraya çıkar. Kimi zaman hüzün, kimi zaman da kahkaha dolu anlar yaşayacak olan gençlerimiz, macera dolu bu yolculukta; aile bağları ve arkadaşlık ilişkilerine ayna tutacak.

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...