ERBİL AA- Kent sakinleri sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde mümkün oldukça dışarı çıkmamaya çalışırken gündelikçiler kaldırımlarda yol boyu dizilerek iş kovalıyor.

Yapılan işe ve süresine bağlı olarak günlük 20 bin ila 50 bin dinar (yaklaşık 400-1000 TL) kazanç sağlayan işçiler, genellikle inşaatlarda ve eşya taşıma işlerinde çalışıyor.

"Her gün çok azımıza iş çıkıyor"

Cadde kenarında kavurucu sıcak altında iş beklerken konuşan Şivan Muhammed, 15 yıldır gündelik işlerde çalışarak ailesine baktığını söyledi.

Muhammed, "Sabah saat 07.00’den akşam 16.00’ya kadar burada iş bekliyoruz. Sıcaklık sağlığım üzerinde ciddi tehlike oluşturuyor. Yaklaşık bir haftadır dinarın dolar karşısındaki düşüşünden dolayı iş de azaldı." dedi.

Hepsi öğrenci 6 çocuk sahibi olduğunu belirten Muhammed, "Biz burada yaklaşık 200 kadar işçiyiz. Her gün çok azımıza iş çıkıyor.” diye konuştu.

"Sıcaklığa karşı hiçbir önlemimiz yok"

Yaklaşık 20 yıldır bu işi yapan Adil Muhammed de saat 11.00 civarı caddeye geldiğini ve akşam 16.00 sularında beklemeyi bıraktığını dile getirdi.

Son günlerde işlerin daha az olduğunu vurgulan Muhammed, şunları söyledi:

“Bu durum daha çok kişinin bu caddelerde beklemesine neden oldu. Sıcaklığa karşı hiçbir önlemimiz yok. Bazı işçiler sıcaklıktan fenalık geçirdi. Güneşten dolayı derilerimiz yanmış ve hassaslaşmış. Ancak hiçbir çaremiz yok çünkü her an iş çıkabilir diye beklemek zorundayız.”

Bir başka işçi Sacır Ali ise sabah 05.00’ten akşam 19.00’a kadar burada beklediklerini ifade etti.

Aşırı sıcakların sağlığını bozduğunu belirten Ali, "En büyük sorunumuz güneşten ve sıcaklıktan korunmak için herhangi bir yerimizin olmaması." dedi.