Ankara

EPDK'den yapılan açıklamada, AUF'un tüketicilerin korunması ve Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin sekteye uğramaması için devreye alındığı ifade edildi.

1 Nisan 2022 tarihinden itibaren uygulanan AUF'un katkısıyla hiçbir elektrik üretim santralinin kapanmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurumumuz bu süreçte fiyat hareketlerini titizlikle takip etmekte, üretim maliyetlerinde yaşanan düşüşler ivedilikle AUF'a yansıtılarak elektrik üreticilerinin mağdur olması da engellenmektedir. Daha önce Kurumumuz tarafından açıklandığı üzere sabit fiyatlı olan ve tüketicileri koruduğu için AUF kapsamına alınmayan ikili anlaşmalar da EPİAŞ'a sunularak güvence altına alınmıştır. Bu kapsamda EPİAŞ'a yapılan gerçek dışı bildirimler sebebi ile 40 şirket hakkında idari soruşturma açılmış ve faiziyle birlikte 15 milyar 355 milyon lirayı aşan bir meblağın sisteme iadesine karar verilmiştir. Bugüne kadar bu meblağın 7 milyar 260 milyon 317 bin lirası tahsil edilmiş, tahsil edilen bu miktar doğrudan elektrik üretim maliyetlerini düşürerek 1 Nisan'da bütün tüketici gruplarına yüzde 15 oranında indirim yapılmıştır."

Söz konusu şirketlerin geri ödemeler konusundaki hukuki haklarına ilişkin süreçlerin yakından takip edildiğine işaret edilen açıklamada, "Kurumumuz aldığı her kararın sonuna kadar arkasındadır ve bu kararların hukuki geçerliliği konusunda hiçbir tereddüt bulunmamaktadır. Bugüne dek bütün dava süreçleri Kurumumuz lehine devam etmekte olup, Ankara 10. İdare Mahkemesinde idari işlemin iptaline yönelik alınan kararla ilgili de gerekli itiraz yapılmıştır. Elektrik üretim şirketlerinin neredeyse tamamının sağlıklı bir şekilde uygulanmasına destek olduğu AUF ile tüketicilerimize sağlanan kazanımın birkaç şirketin cebine girmesine yüce Türk adaletinin de izin vermeyeceğine inancımız tamdır. Kurumumuz için önemli olan; şirketlerin borsa değeri değil, adalete ve hakkaniyete olan bağlılıklarıdır." ifadelerine yer verildi.

AA