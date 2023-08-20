İSTANBUL- Enstitü İstanbul İSMEK, son 4 yılda aralarında Büyük İstanbul Otogarı, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi, Beykoz Kavacık ve Çatalca eğitim merkezlerinin de bulunduğu, yeni açılan 19 eğitim merkezi ile birlikte 150 merkezde yeni eğitim dönemine merhaba demeye hazırlanıyor.

DEPREME DAYANIKLI YENİ BİNALAR

Eğitim merkezlerinin fiziki şartları konusunda kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Depreme dayanıklı olmayan merkezler tespit edildi. Bu kapsamda eğitimin devam etmesinin uygun bulunmadığı merkezler, depreme uygun olarak inşa edilen yeni adreslere taşındı.

YENİ DÖNEMDE YENİ EĞİTİM PROGRAMLARI

2023-2024 yeni eğitim dönemi heyecanını yaşayan Enstitü İstanbul İSMEK’te yeni açılması planlanan eğitimler arasında öne çıkanlar şöyle:

Arduino ile Nesnelerin İnterneti, English Grammar for IT Workers,

Fusion 360 ile Endüstriyel Ürün Tasarımı ve InDesign ile Basılı ve Dijital Yayın Tasarımı,

Eğitici Oyuncak Yapımı (Okul Öncesi),Tel Kırma Yapımı İleri Seviye Uygulamalar,

Çınarcık İşi İleri Seviye Uygulamalar,

Elde Çin İğnesi İleri Seviye Uygulamalar ile Seramik ve Tasarım alanında Sanatsal Mozaik İleri Seviye Uygulamalar,

Sır Üstü Porselen Dekorlama İleri Seviye Uygulamalar,

Karakalem Eğitimi 3. Seviye Programları.

UZAKTAN EĞİTİM İLE HER YERDEN SINIRSIZ ERİŞİM

Uzaktan Eğitim Platformuyla günün her saatinde, her yerden erişim sağlayabilme olanağı sağlayan Enstitü İstanbul İSMEK, yüz yüze eğitime katılma imkanı olmayan İstanbullulara da online eğitim hizmeti veriyor.

Zengin eğitim içerikleriyle yeni dönemde de 7 gün 24 saat İstanbullunun hizmetinde bunulan Uzaktan Eğitim Merkezi, 2023-2024 eğitim döneminde yüzü yeni olmak üzere 400 programda eğitim vermek için hazırlanıyor.

HABER: MERVE ELÇİ